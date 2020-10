Ο Ίντρις Έλμπα και η σύζυγός του Σαμπρίνα προειδοποιούν για την κλιματική αλλαγή

Ο Ίντρις Έλμπα και η σύζυγός του, Σαμπρίνα Ντόουρε Έλμπα μίλησαν για την κλιματική αλλαγή και για τα όσα μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι για να συμβάλουν στην αποτροπή καταστροφής του πλανήτη.

Το ζευγάρι, που είναι πρεσβευτές του Διεθνούς Ταμείου Γεωργικής Ανάπτυξης του ΟΗΕ (IFAD), συζήτησε με τη Λιζ Μπονίν στο νέο podcast του BBC Radio 5 Live «What Planet Are We On?» για τη Γη και την αξιοποίηση της φωνής τους για να ενημερώσουν για την κλιματική αλλαγή.

Ο Ίντρις Έλμπα είπε: «Υπάρχει σίγουρα κάτι που όλοι μπορούμε να κάνουμε. Το κάνετε τώρα ακούγοντας αυτή την εκπομπή. Υπάρχει ελπίδα».

«Υπάρχει μια μέθοδος, υπάρχουν βήματα. Δεν σηκώνετε απλώς τα χέρια σας ψηλά και φωνάζετε:, "Ο κόσμος φλέγεται". Υπάρχουν λύσεις και είναι ξεκάθαρο ποιες είναι αυτές οι λύσεις και πώς μπορούμε όλοι να παίξουμε ρόλο γιατί γνωρίζουμε ότι μπορεί κάθε άτομο να κάνει τη διαφορά» είπε η σύζυγος του Άγγλου ηθοποιού και σκηνοθέτη.

«Είναι τόσο εύκολο να αισθάνεσαι απελπισμένος όταν ακούς όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά οι άνθρωποι μπορούν να φέρουν την αλλαγή. Κάθε άνθρωπος» πρόσθεσε.

"There is definitely something we can all do... there is hope"@idriselba and @Sabrinadhowre tell @lizbonnin that individuals can really make a difference in tackling climate change



Listen to our new #WhatPlanetPodcast - available now on @BBCSounds 🌍📲 https://t.co/HIKpkkB5IM pic.twitter.com/DXHdGDWg2C