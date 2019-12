O Jay -Z κατέθεσε αγωγή για πνευματικά δικαιώματα

Μία μικρή διαδικτυακή εταιρεία λιανικής πώλησης βιβλίων και ειδών ένδυσης με την ονομασία «The Little Homie» κατηγορείται για παραβίαση εμπορικών σημάτων και παραπλανητική διαφήμιση από τον ράπερ, επιχειρηματία Jay-Z, σε αγωγή για πνευματικά δικαιώματα.



Η ιδιοκτήτρια της «The Little Homie» από την Αυστραλία, Jessica Chiha ισχυρίζεται ότι θα δώσει μάχη για την υπόθεση, που αφορά τη χρήση του ονόματος και των στίχων του ράπερ σε παιδικά βιβλία.



«AB to Jay-Z» είναι ο τίτλος του κύριου παραδείγματος, εικονογραφημένου βιβλίου που διδάσκει τα παιδιά το αλφάβητο αναφερόμενο σε διάσημους καλλιτέχνες της hip hop. Στο πίσω μέρος του βιβλίου αναφέρεται: «Εάν έχεις προβλήματα με την αλφαβήτα αισθάνομαι άσχημα για εσένα παιδί μου, έχω 99 προβλήματα αλλά η αλφαβήτα μου δεν είναι ένα από αυτά» - μια σαφής αναφορά στο ένατο τραγούδι από το «The Black Album» του Jay-Z.



Το βιβλίο απέφερε πάνω από 8.000 δολάρια για την «The Little Homie» στο Kickstarter, με ψηφοφορία για το ποιος ράπερ θα πρέπει να αναφέρεται με βάση κάθε γράμμα του αλφάβητου.



Οι λόγοι για τους οποίους το βιβλίο κέντρισε την προσοχή του Αμερικανού καλλιτέχνη είναι, ωστόσο, ανησυχητικοί, σχολιάζουν δημοσιεύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Jay-Z άκουσε για πρώτη φορά για το βιβλίο λόγω διαφωνιών που προκλήθηκαν, επειδή η εταιρεία δεν ανήκει σε Αφροαμερικανό ιδιοκτήτη και των κατηγοριών περί πολιτιστικής ιδιοποίησης και ρατσισμού το 2017.