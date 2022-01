Ο Jeff Mills σε μια μυσταγωγική συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου

«Superstar techno DJ» και «μάγος της ηλεκτρονικής μουσικής». Το Ίδρυμα Ωνάση παρουσιάζει τον Jeff Mills σε μια μυσταγωγική συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, μαζί με τον Γαλλοϊνδό δεξιοτέχνη της τάμπλα Prabhu Edouard και τον Γάλλο κιμπορντίστα Jean-Phi Dary. Μια μουσική συνάντηση τριών θρύλων που μοιράζονται για πρώτη φορά τη σκηνή, μια ανατρεπτική μουσική εκτέλεση σε παγκόσμια πρεμιέρα, με φόντο το ανυπέρβλητο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, το μεσογειακό φως και τον αέρα των Κυκλάδων.

Μέσα από την εμπειρία και τη συνεργασία με το ADD Festival, το Ίδρυμα Ωνάση ανεβάζει ξανά την ένταση, αυτή τη φορά στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου με το «Tomorrow Comes the Harvest», το μυσταγωγικό μουσικό σχήμα του πρωτοπόρου Jeff Mills με τους Jean-Phi Dary και Prabhu Edouard που παίζουν για πρώτη φορά μαζί ζωντανά και μας χαρίζουν μια μοναδική εμπειρία σε παγκόσμια πρώτη. Το μοναδικό μουσικό ταξίδι κινηματογραφείται από τον σκηνοθέτη Χρήστο Σαρρή και κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 20 Ιανουαρίου στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση (χωρίς αντίτιμο ή χρονικό περιορισμό).

Μετά τη Charlotte de Witte στην Αρχαία Μεσσήνη, που την παρακολούθησαν εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται μια νέα οπτικοακουστική εμπειρία σε ένα αιώνιο μνημείο, που μας καλεί να γιορτάσουμε την αναγέννηση της θέλησης για ζωή, σε όποιο σημείο του χάρτη και αν βρισκόμαστε.

Από την underground σκηνή των κλαμπ του Ντιτρόιτ στις αρχές της δεκαετίας του '80, μέχρι την οπτικοακουστική πανδαισία των πιο πρόσφατων conceptual εμφανίσεών του σε κινηματογράφους, γκαλερί και μουσεία (ακόμη και στο Λούβρο το 2015), ο Jeff Mills είναι ένας από τους πρωτοπόρους της σύγχρονης dance μουσικής κουλτούρας. Έχει κερδίσει επάξια τον απόλυτο σεβασμό ακόμη και όσων έχουν απλώς εγκυκλοπαιδική σχέση με αυτό που εν γένει αποκαλείται ηλεκτρονική μουσική, την οποία διαχρονικά παντρεύει με την jazz.

Μαζί με τον κιμπορντίστα Jean-Phi Dary και τον δεξιοτέχνη της τάμπλα Prabhu Edouard παρουσιάζουν ένα ανατρεπτικό μουσικό σχήμα, το Tomorrow Comes the Harvest (το σχήμα είχε ξεκινήσει με τους Jeff Mills, Jean-Phi Dary και τον θρυλικό ντράμερ Tony Allen που απεβίωσε τo 2020). Οι τρεις τους μαγνητίζουν τον πλανήτη με απρόβλεπτες μουσικές εναλλαγές, μέσα από την αυτοσχέδια σύνθεση ήχων πέρα και πάνω από τα όρια του DJ set.

Έπειτα από πρόσκληση του Ιδρύματος Ωνάση, οι τρεις μουσικοί ταξιδεύουν στο μυθικό νησί της Δήλου και στήνουν την πρώτη τους κοινή μουσική συνομιλία, μια συναυλία χωρίς κοινό, γεμάτη μεσογειακό φως και αέρα στον ναό της Ίσιδος.

Η Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, αναφέρει: «Το οικοσύστημα του Onassis Culture είναι ένας καταλύτης για να γίνονται αλλιώς τα πράγματα, ένας επιταχυντής για να συμβαίνουν εκπλήξεις, μια ομάδα επιμελητών με αντικείμενο τη δημόσια περιέργεια, μια ομάδα αφοσιωμένων συνεργατών που είναι έτοιμοι να απολαύσουν ατρόμητες συναντήσεις. Πώς μπορείς όμως να πολλαπλασιάσεις την εμπειρία τού να βρίσκεσαι στο νησί της Δήλου; Ένα νησί όπου άνθρωποι δημιούργησαν έναν τόπο λατρείας, ψυχαγωγίας, διασκέδασης και δημιουργίας. Ένα νησί όπου απαγορευόταν να ταφεί οποιοσδήποτε, έτσι ώστε να μην έχει ποτέ κανείς ιδιοκτησιακά προνόμια. Για να μην ανήκει σε κανέναν».

«Αύριο γίνεται ο θερισμός», είπαν ο Jeff Mills, ο Prabhu Edouard και ο Jean-Phi Dary. «Κι εκείνη τη μέρα που μαζευτήκαμε εκεί στη Δήλο και τιμήσαμε με αυτοσχέδιες σπονδές τους αρχαίους Έλληνες θεούς και τους θεούς όλων των θρησκειών, ζητώντας να γίνει μουσικό όργανο ο ίδιος ο δυνατός άνεμος και όχι εμπόδιό μας, να είναι το φως θερμό και τρυφερό, να μας ακούσουν τα αγάλματα, να έχει κύμα πολύ η θάλασσα έτσι ώστε να μην ξεχάσουμε ποτέ το ταξίδι, εκείνη τη μέρα λοιπόν έγινε ο θερισμός. Κι εμείς ήμασταν εκεί. Και το γιορτάσαμε».

Ο Jeff Mills σχολιάζει: «Το live στο νησί της Δήλου ήταν μια ονειρική εμπειρία. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες και η τοποθεσία, η κατάσταση και ο στόχος είναι πράγματα που δεν θα μπορούσα να θεωρήσω φυσιολογικά. Ήταν ένα ταξίδι που θα μας οδηγούσε τελικά και τους τρεις μας στην εξύμνηση της φύσης, της ιστορίας και του υψηλότατου επιπέδου συνείδησης. Και όπως σε οποιαδήποτε ομάδα εξερευνητών το κάθε άτομο διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία, έτσι κι εδώ δεν συνέβη κάτι διαφορετικό. Η κοσμική χημεία του ταξιδιού παρέα με τον βετεράνο κιμπορντίστα Jean-Phi Dary και τον δεξιοτέχνη της τάμπλα Prabhu Edouard μετουσιώθηκε σε μια σοφία, την οποία μέχρι εκείνη την περίσταση είχα μονάχα φανταστεί ως μια επέκταση και συνέχιση αυτού που είχαμε ξεκινήσει εγώ και ο μακαρίτης Μέγας ντράμερ Tony Allen. Χωρίς να έχουν προηγηθεί ιδιαίτερες συζητήσεις, οδηγίες ή κατευθυντήριες γραμμές, αυτοσχεδιάσαμε προκειμένου να βρούμε ο καθένας τη θέση του και όλοι μαζί να διαγράψουμε την κοινή μουσική μας διαδρομή - σαν ένα μουσικό σκάφος. Και αυτός είναι ο σκοπός του Tomorrow Comes the Harvest. Είναι ένα μέσο δημιουργικής υπέρβασης, εξερεύνησης και ωρίμανσης. Χωρίς συμβιβασμούς ή προειλημμένες απόψεις για το τι χρειάζεται να γίνει. Η όλη ιδέα γύρω από το Tomorrow Comes the Harvest είναι μια πρόταση ελευθερίας και ανοιχτής σκέψης, έτσι ώστε να μπορέσουν και άλλοι να ενταχθούν στην πορεία. Μετά από αυτή την εμπειρία, μου είναι δύσκολο να φανταστώ ότι ο καθένας από εμάς είναι (ψυχικά) το ίδιο άτομο που ήταν πριν από το ταξίδι μας στη Δήλο. Δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς άλλαξε, αλλά έχω την αίσθηση ότι κάτι προχώρησε και ανήλθε σε ανώτερο επίπεδο».

Μια παραγωγή του Ιδρύματος Ωνάση, βασισμένη σε μια ιδέα του ADD Festival.

Δείτε το τρέιλερ:

Δείτε την πρεμιέρα εδώ