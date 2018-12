Ο Κάνιε Γουέστ έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα του μιούζικαλ για τη ζωή της Σερ

Ένα νέο μιούζικαλ για τη ζωή της Σερ έκανε πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ, όμως την παράσταση έκλεψε ο Κάνιε Γουέστ, ο οποίος, αντί να παρακολουθεί το θέαμα, έστελνε μηνύματα με το κινητό τηλέφωνό του, εξοργίζοντας έναν από τους πρωταγωνιστές.



Ο Γουέστ και η συζύγος του σύζυγός του, η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας Κιμ Καρντάσιαν, ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων στην πρεμιέρα του «The Cher Show». Το μιούζικαλ, που αναφέρεται στην καριέρα της διάσημης τραγουδίστριας και ηθοποιού, είχε φτάσει σχεδόν στη μέση όταν ο ηθοποιός Τζάροντ Σπέκτορ έστειλε απευθείας ένα tweet στον ράπερ.



«Έι, Κάνιε Γουεστ, τι ωραία που είσαι εδώ στο The Cher Show! Αν πάρεις το βλέμμα από το κινητό σου, θα δεις ότι εδώ δίνουμε ένα σόου» έγραψε ο Σπέκτορ, που υποδύεται τον Σόνι Μπόνο. «Είναι η πρεμιέρα. Σπουδαίο πράγμα για εμάς. Σ' ευχαριστώ πολύ», πρόσθεσε.



Ο Γουέστ ζήτησε συγγνώμη, μέσω του Twitter, για την «έλλειψη ευπρέπειας» εκ μέρους του.



Στο τέλος της παράστασης η 72χρονη Σερ ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με τους ηθοποιούς μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, το If I Could Turn Back Time.



Στο σόου ακούγονται 35 από τα σημαντικότερα τραγούδια της Σερ και παρουσιάζεται η καριέρα και η ζωή της στα 50 χρόνια της καριέρας της.