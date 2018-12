Ο Καρλ Λάγκερφελντ ξεναγεί το κοινό σε σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix

Η επίδειξη του οίκου Chanel για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2018 θα είναι το θέμα του πρώτου επεισοδίου της σειράς ντοκιμαντέρ 7 Days Out που θα προβληθεί στο Netflix.



Το ντοκιμαντέρ σκηνοθετεί ο Άντριου Ρόσι, ο οποίος έχει δώσει προηγουμένως, μια πίσω από τη σκηνή ματιά στο Met Gala, στην ταινία του The First Monday in May - και θα ακολουθήσει τον Καρλ Λάγκερφελντ, καθώς κάνει τις προετοιμασίες την τελευταία εβδομάδα πριν από το σόου της ανοιξιάτικης συλλογής του.



Σύμφωνα με το WWD, στον Ρόσι δόθηκε η ελευθερία να κινηματογραφήσει ό,τι ήθελε, με πλήρη πρόσβαση στον Λάγκερφελντ και την ομάδα του, καθώς εργάζονταν στο στούντιο και στα ατελιέ υψηλής ραπτικής του οίκου Chanel, οπότε το αποτέλεσμα είναι μία συναρπαστική εικόνα του τι συμβαίνει πέρα από το φως της δημοσιότητας.