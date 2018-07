Ο Κριστιάν Ντιόρ, «Σχεδιαστής των ονείρων», ταξιδεύει στο Λονδίνο

Μετά την επιτυχία που γνώρισε στο Παρίσι, η έκθεση «Christian Dior, couturier du reve» (Κριστιάν Ντιόρ, Σχεδιαστής του ονείρου) θα παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο του 2019 στο Λονδίνο, στο Μουσείο Victoria and Albert (V&A), ανακοίνωσαν ο οίκος μόδας και το βρετανικό μουσείο.Με τίτλο «Designer of Dreams» (Σχεδιαστής των Ονείρων), η έκθεση θα είναι το μεγαλύτερο αφιέρωμα στον Ντιόρ στη Βρετανία και θα πραγματοποιηθεί από 2 Φεβρουαρίου έως 14 Ιουλίου 2019, με 500 αντικείμενα, αξεσουάρ, αρώματα, εικονογραφήσεις και ρούχα, από τα οποία 200 δημιουργίες υψηλής ραπτικής.Η έκθεση καλύπτει όλη την ιστορία του οίκου μόδας, από το 1947 έως σήμερα, σκιαγραφώντας τη διαδρομή του ιδρυτή του οίκου και προβάλλοντας τη συνεισφορά των έξι καλλιτεχνιών διευθυντών που τον διαδέχτηκαν.Ένα νέο τμήμα της έκθεσης αναμένεται να εξερευνήσει τη σχέση του σχεδιαστή με τη βρετανική κουλτούρα, μεταξύ της αγάπης του για τα μεγάλα σπίτια και τα κοστούμια που φτιάχνουν οι ράφτες της Savile Row στο Λονδίνο, ίσως της σημαντικότερης οδού παγκοσμίως όπου δεξιοτέχνες ράφτες εξειδικεύονται στην ανδρική κομψότητα.«Δεν υπάρχει χώρα, εκτός από τη δική μου, της οποίας η καθημερινή της ζωή να μου αρέσει περισσότερο», γράφει στην αυτοβιογραφία του ο Ντιόρ αναφερόμενος στη Βρετανία. «Μου αρέσουν οι συνήθειές της, η σημασία που δίνει στην παράδοση, η ευγένειά της, η αρχιτεκτονική της. Μου αρέσει ακόμη και η αγγλική κουζίνα».Ο σχεδιαστής συνεργάστηκε με μεγάλους Βρετανούς τεχνίτες και έντυσε αρκετές προσωπικότητες, όπως η μπαλαρίνα Μαργκότ Φοντέιν και η πριγκίπισσα Μαργαρίτα, η αδελφή της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.H πριγκίπισσα ΜαργαρίταΉδη από το 1947 ο Ντιόρ είχε παρουσιάσει το πρώτο του ντεφιλέ στο ξενοδοχείο Savoy, στο Λονδίνο, και το 1952 ίδρυσε τον οίκο Christian Dior London.«Ο Ντιόρ έφερε επανάσταση στη μόδα με το 'New Look' του το 1947, το οποίο επαναπροσδιόρισε τη γυναικεία σιλουέτα και ώθησε στα ύψη την παρισινή βιομηχανία της μόδας μεταπολεμικά. Η επιρροή του καθόρισε μια εποχή», υπογραμμίζει η επιμελήτρια της έκθεσης στο V&A Όριολ Κάλεν.Η εξαιρετική αναδρομική έκθεση, που παρουσιάστηκε στο Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών στο Παρίσι από τον Ιούλιο του 2017 έως τον Ιανουάριο του 2018, οργανώθηκε με την υποστήριξη του οίκου Christian Dior με αφορμή τα 70 χρόνια του οίκου.Υπολογίζεται ότι 708.000 άνθρωποι την επισκέφτηκαν μέσα σε έξι μήνες - επισκεψιμότητα ρεκόρ για το παρισινό μουσείο.Οι τελευταίες εκθέσεις με θέμα τη μόδα είχαν μεγάλη επιτυχία στα μεγάλα μουσεία όπου παρουσιάστηκαν. Αυτή για τον Αλεξάντερ Μακ Κουίν «Savage Beauty» (Άγρια Ομορφιά) προσήλκυσε 661.000 επισκέπτες μέσα σε τρεις μήνες στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης το 2011 και 493.000 μέσα σε πέντε μήνες το 2015 στο V&A στο Λονδίνο.