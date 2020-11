Ο ΛεΜπρον Τζέιμς ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή στις εκλογές των ΗΠΑ

Οι Τομ Χανκς, Ντουέιν Τζόνσον, Όπρα Γουίνφρεϊ και ΛεΜπρον Τζέιμς έχουν τις πιο αξιόπιστες απόψεις για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ.

Ο σταρ του ΝΒΑ, ΛεΜπρον Τζέιμς θεωρείται ότι έχει κάνει τα περισσότερα για να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τον γενικό πληθυσμό, αλλά και τους ψηφοφόρους της Gen Z,σχετικά με την ανάγκη συμμετοχής στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές καθώς και ότι έχει τις πιο αξιόπιστες απόψεις μεταξύ των Μαύρων ψηφοφόρων.

Η έρευνα που εξετάζει τη διασύνδεση ψυχαγωγίας, επιρροής και πολιτικής πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ διενεργήθηκε από τις Whitman Insight Strategies και MRC Data σε συνεργασία με τη DISQO.

Στην έρευνα που διεξήχθη από τις 8 έως τις 13 Οκτωβρίου συμμετείχαν 1.103 πιθανοί ψηφοφόροι (48% άνδρες, 52% γυναίκες) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τις 8 έως τις 13 Οκτωβρίου.

Η νέα έρευνα διεξήχθη σε μια περίοδο διχασμού στις ΗΠΑ, τόσο σε πολιτιστικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, καθώς οι εκλεγμένοι ηγέτες παλεύουν με την πανδημία και τα αιτήματα για φυλετική και κοινωνική δικαιοσύνη με φόντο έναν θερμό εκλογικό κύκλο. Έρχεται επίσης εν μέσω ευρέως διαδεδομένων, αν όχι πρωτοφανών πρωτοβουλιών, διάσημων που γνωστοποιούν ποιον στηρίζουν στις εκλογές.

Οι ερευνητές των Whitman και MRC Data ζήτησαν από τους ψηφοφόρους να προσδιορίσουν ποιων προσωπικοτήτων τη γνώμη εμπιστεύονται περισσότερο, καθώς και να αναφέρουν σε ποια τα ζητήματα θα ήθελαν να αναφέρονται οι διασημότητες, όπως ο COVID-19, η φυλετική δικαιοσύνη, η υγειονομική περίθαλψη, η αλλαγή του κλίματος, τα δικαιώματα των γυναικών, η ισότητα εισοδήματος και η ισότητα της LGBTQ κοινότητας.

Συνολικά, το 12% των ψηφοφόρων ανέφερε ότι ένας εκπρόσωπος του ψυχαγωγικού τομέα ή ένας αθλητής επηρέασε τη σκέψη τους σχετικά με τις εκλογές.

Η επιρροή είναι υψηλότερη μεταξύ των Μαύρων ψηφοφόρων (28%), των Ισπανών / Λατίνων ψηφοφόρων (20%), της LGBTQ κοινότητας (17%) και των Gen Z και Millennials (17% κάθε ηλικιακή ομάδα).

Όσον αφορά τους ψηφοφόρους κομμάτων, οι ψηφοφόροι του Δημοκρατικού Κόμματος είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν περισσότερο από αθλητές ή εκπροσώπους του ψυχαγωγικού τομέα σε σύγκριση με τους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους με ποσοστά 17% και 9% αντίστοιχα.

Από τους Αμερικανούς ψηφοφόρους γενικά, το 36% είπε ότι ο ΛεΜπρον Τζέιμς έχει κάνει τα περισσότερα για να ευαισθητοποιήσει και να παρακινήσει τους πολίτες σχετικά με τις εκλογές. Η Τέιλορ Σουίφτ ήρθε δεύτερη με το 13% των ερωτηθέντων να θεωρεί ότι έχει κάνει τα περισσότερα για να ευαισθητοποιήσει και να ενθαρρύνει τους πολίτες να ψηφίσουν. Ακολουθούν οι Όπρα Γουίνφρεϊ με 9%, ο Ντουέιν Τζόνσον με 6%, οι Cardi B., Beyonce και Κόλιν Κάπερνικ.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς (σε ποσοστό 22%), η Τέιλορ Σουίφτ (18%), οι Beyoncé και Cardi B (8%) όλοι επηρέασαν τους ψηφοφόρους της Gen Z.

Η θετική επιρροή που άσκησε η Τέιλορ Σουίφτ στους ψηφοφόρους έρχεται κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς που η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός χρησιμοποιεί με συνέπεια την επιρροή που ασκεί (87,3 εκατ. ακόλουθους στο Twitter) για να μιλήσει για πολιτικά ζητήματα.

Απαντώντας στο ερώτημα ποια είναι η προσωπικότητα της οποίας την άποψη εμπιστεύονται περισσότερο για πολιτικά ή κοινωνικά ζητήματα στην Αμερική, ο Τομ Χανκς ήρθε πρώτος μεταξύ των ψηφοφόρων όλων των ηλικιών με ποσοστό 49%. Τον ακολουθεί στενά ο Τζόνσον με 45%, η Γουίνφρεϊ με 38% και ο Τζέιμς με το 32%.

Τα ποσοστά είναι περίπου ίδια όταν απαντούν οι ψηφοφόροι του Δημοκρατικού Κόμματος, η Γούινφρεϊ είναι στην πρώτη θέση με 55%, ακολουθούμενη από τους Χανκς με 53%, Τζόνσον με 47% και Τζέιμς με 44%.

Οι ψηφοφόροι της Gen Z απαντώντας στην ίδια ερώτηση δηλώνουν ότι θεωρούν την τραγουδίστρια – ηθοποιό Zendaya την προσωπικότητα με τις πιο αξιόπιστες απόψεις με 59% και ακολουθούν η Beyonce με 56%, ο Τζόνσον με 51%, ο Τζέιμς με 43%, η Γουίνφρεϊ με 40% και ο Τζον Λέτζεντ με 40%.

Οι μαύροι ψηφοφόροι εμπιστεύονται περισσότερο τον ΛεΜπρον Τζέιμς σε ποσοστό 67%, τη Γούινφρεϊ σε ποσοστό 55%, τον Κάπερνικ σε ποσοστό 54% και τον Λέτζεντ σε ποσοστό 53%.

Οι ψηφοφόροι της LGBTQ κοινότητας θεωρούν πιο αξιόπιστες τις απόψεις της Lady Gaga (45%) και ακολουθούν οι Γουίνφρεϊ (43%), Τζόνσον (37%) και Beyoncé (36 %).

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς δήλωσε ότι η προσέλκυση των Μαύρων ψηφοφόρων ήταν ο κύριος στόχος του όσο πλησιάζει η εκλογική μάχη. Σε άρθρο των New York Times, ο σούπερ σταρ των Los Angeles Lakers είπε ότι θα επικεντρωθεί στην οργάνωση για τα δικαιώματα ψήφου More Than a Vote για την καταπολέμηση του συστημικού ρατσισμού στις κάλπες.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι θαυμαστές συγκεκριμένων καλλιτεχνών ενέκριναν τις ομιλίες τους για το θέμα των εκλογών: Lizzo (74%), Cardi B (73%), Billie Eilish (70%), Beyoncé (67%) και Ariana Grande (63%). Η πρόωρη προσέλευση του Λεονάρντο ΝτιΚάπριο στις κάλπες και η σχετική δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποδείχθηκε το πιο «εντυπωσιακό» για τους οπαδούς περιεχόμενο που σχετίζεται με τις εκλογές. Εντύπωση προκάλεσαν και αντίστοιχες αναρτήσεις των Beyoncé, Ντουέιν Τζόνσον, Κέρι Ουάσινγκτον και ΛεΜπρον Τζέιμς.

Η πρόωρη ψηφοφορία από τη Beyoncé την 1η Οκτωβρίου και η ανάρτηση στο Instagram που μοιράστηκε με τα 155 εκατομμύρια ακόλουθούς της αποδείχτηκε η πιο επιδραστική μεταξύ των ψηφοφόρων της Gen Z με το 80% να απαντά ότι ενθαρρύνθηκαν να ψηφίσουν.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν επίσης ποιος «πράττει το σωστό» σε θέματα όπως η συμμετοχή στις εκλογές, ο COVID-19, η φυλετική δικαιοσύνη και η αλλαγή του κλίματος. Σε κάθε κατηγορία, ο Τζο Μπάιντεν είναι στην κορυφή και ακολουθείται στενά από διασημότητες σε κάθε κατηγορία εκτός από την κλιματική αλλαγή.

