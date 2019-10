Ο Μάικλ Κάπλαν θα τιμηθεί για το σύνολο της καριέρας του από την Ένωση Ενδυματολόγων

Ο ενδυματολόγος, Μάικλ Κάπλαν, ο οποίος σχεδίασε τα κοστούμια σε στυλ Thierry Mugler για την Σον Γιανγκ στη θρυλική sci-fi ταινία «Blade Runner», και εμπνεύσθηκε από τα γρήγορα αυτοκίνητα, τη Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας Madame Grès και τη βασίλισσα Ελισάβετ για το «Star Wars: The Last Jedi», θα τιμηθεί για το σύνολο της καριέρας του στην 22η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων της Ένωσης Ενδυματολόγων των ΗΠΑ (Costume Designers Guild), στις 28 Ιανουαρίου.



Το βραβείο θα απονείμει στον Μάικλ Κάπλαν ο σκηνοθέτης και παραγωγός, Τζ.Τζ. Έιμπραμς, ο οποίος συνεργάστηκε με τον ενδυματολόγο σε διάφορες ταινίες, μεταξύ άλλων στις επερχόμενες «Star Wars: The Rise of Skywalker» και «Star Trek Into Darkness».

Στο ετήσιο γκαλά της Ένωσης Ενδυματολόγων των ΗΠΑ απονέμονται βραβεία σε όσους ξεχωρίζουν στον σχεδιασμό κοστουμιών στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο.



Το βραβείο συνολικής καριέρας αναγνωρίζει τα ταλέντα με βαθιά επιρροή στην τέχνη της ενδυματολογίας και στο παρελθόν έχει απονεμηθεί στους Ρουθ Κάρτερ, Τζόανα Τζόνστον, Τζούλι Βάις, Εντουάρντο Κάστρο, Τζουλιάνα Μακόφσκι, Αν Ροθ κ.ά.



Ο γεννημένος στη Φιλαδέλφεια Κάπλαν εργάζεται στην κινηματογραφική βιομηχανία από το 1981. Το 1983 κέρδισε το βραβείο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών (BAFTA) για τον Καλύτερο Σχεδιασμό Κοστουμιών μαζί με τον Τσαρλος Νοντ για το έργο τους στο φουτουριστικό δράμα του Ρίντλεϊ Σκοτ του 1982 «Blade Runner».



Οι νέες του δημιουργίες αναμένονται με ανυπομονησία από τους θαυμαστές της κινηματογραφικής σειράς Star Wars, καθώς στις 20 Δεκεμβρίου θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους το «Star Wars: The Rise of Skywalker».



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ