Ο Μαρκ Ρόνσον αποκάλυψε λεπτομέρειες για τα απομνημονεύματά του 93 «Til Infinity»

Ο Μαρκ Ρόνσον αποκάλυψε λεπτομέρειες για τα νέα του απομνημονεύματα, με τίτλο 93 «Til Infinity».



Το βιβλίο πρόκειται να εκδοθεί τον επόμενο χρόνο από τον Grand Central Publishing και περιγράφεται ως «ένας συνδυασμός απομνημονευμάτων, μελέτης της τέχνης του djing και ύμνου στη Νέα Υόρκη».



Σε δήλωσή του στο AP, ο Αγγλο-Αμερικανός μουσικός, DJ, συνθέτης και δισκογραφικός παραγωγός είπε: «Πριν τα smartphones βγουν στην πίστα και τα VIP με φιάλες συμπόσια συρρικνώσουν τα κλαμπ, στη δεκαετία του 1990 οι άνθρωποι έμεναν όλη τη νύχτα στο ίδιο μέρος για να χορέψουν, να κάνουν φασαρία, να κάνουν πολιτική και να διασκεδάσουν σαν να μην τους παρακολουθούσε κανείς».



«Εκείνη την περίοδο, η Νέα Υόρκη ήταν ακόμα το επίκεντρο της μουσικής και στη χώρα των Biggie, Wu-Tang και Tribe, τους γιορτάζαμε κάθε βράδυ. Το πιο σημαντικό, αυτή η εποχή έτυχε επίσης να είναι η πιο συναρπαστική περίοδος στη ζωή μου» ανέφερε.



Στο βιβλίο, που φέρει τον τίτλο θρυλικού άλμπουμ και τραγουδιού του χιπ χοπ γκρουπ Souls of Mischief καταγράφεται η εμπειρία του Μαρκ Ρόνσον ως DJ και η ιστορία της νυχτερινής ζωής και κουλτούρας της Νέας Υόρκης.



Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του Μαρκ Ρόνσον, Late Night Feelings, κυκλοφόρησε το 2019. Πέρυσι, η σειρά ντοκιμαντέρ «Watch the Sound With Mark Ronson» έκανε πρεμιέρα στο Apple TV+.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ