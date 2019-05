Ο Μπράιαν Κόγκμαν, σύμβουλος στη νέα σειρά της Amazon, «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»

Ο Μπράιαν Κόγκμαν, ένας από τους σεναριογράφους και συμπαραγωγός του «Game of Thrones» από το 2011 και την πρώτη σεζόν, θα συμμετάσχει στην παραγωγή ακόμα μιας fantasy τηλεοπτικής σειράς, του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» («Lord of the Rings»).

Σύμφωνα με το Variety, ο Κόγκμαν έχει προσληφθεί επισήμως ως σύμβουλος της επερχόμενης σειράς του Amazon. Η συγκεκριμένη κίνηση μοιάζει «φυσική εξέλιξη» για την καριέρα του Κόγκμαν, καθώς όπως έχει δηλώσει και ο συγγραφέας Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, «το “Game of Thrones” είναι εμπνευσμένο από το αριστούργημα του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν».

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι σεναριογράφοι της σειράς «Αρχοντας των Δαχτυλιδιών», είναι οι Τζ. Ντ. Πέιν και Πάτρικ ΜακΚέϊ. Ο Κόγκμαν θα εργαστεί στενά με τους δυο δημιουργούς και θα τους συμβουλεύει ως προς το γράψιμο, την εξέλιξη της ιστορίας και την παραγωγή. Τον Σεπτέμβριο, η Amazon ανακοίνωσε ότι είχε υπογράψει συμφωνία με τον Κόγκμαν για την παραγωγή και ανάπτυξη της νέας σειράς.

Ο Κόγκμαν ξεκίνησε την καριέρα του στο «Game of Thrones» ως βοηθός των σεναριογράφων Ντέιβιντ Μπένιοφ και Ντ. Μπ. Γουέις. Κατά τη διάρκεια της σειράς και τα οκτώ χρόνια διάρκειάς της, έγραψε 11 επεισόδια, όπως τα «Cripples, Bastards, and Broken Things» και «A Knight of the Seven Kingdoms». Εκτός όμως από τη συμμετοχή του στο νεο πρότζεκτ, ο Κόγκμαν γράφει και ένα live-action ριμέικ της ταινίας της Ντίσνεϊ, «The Sword in the Stone».

Η δημοφιλής πλατφόρμα streaming δεν έχει ανακοινώσει ακόμα το σενάριο του τηλεοπτικού «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», παρά τις θεωρίες των θαυμαστών περί εστίασης στην ιστορία του νεαρού Άραγκορν. Πέρα από το σενάριο, δεν γνωρίζουμε ούτε τους ηθοποιούς που θα συμμετάσχουν.