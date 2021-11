Ο Μπρους Σπρίνγκστιν μιλάει για τον Μπαράκ Ομπάμα

Ο Αμερικανός τραγουδιστής της ροκ, Μπρους Σπρίνγκστιν ήταν καλεσμένος στο «The Late Show» με τον Στίβεν Κόλμπερτ και συζήτησε για τη φιλία του με τον πρώην πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα.



Οι Σπρίνγκστιν και Ομπάμα συνεργάστηκαν για ένα νέο βιβλίο με τίτλο «Renegades: Born in the U.S.A.», το οποίο αποτελεί επέκταση του podcast τους στο Spotify και περιλαμβάνει ειλικρινείς συζητήσεις των δύο.

Ο θρύλος της μουσικής, γνωστός και ως «Το Αφεντικό» (The Boss), θυμήθηκε πώς ο Ομπάμα είχε την ιδέα για το podcast .



«Μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι θέλει να συνεργαστούμε και φυσικά νόμιζα ότι είχε λάθος αριθμό γιατί είναι απόφοιτος του Κολούμπια, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σικάγο, ο πρώτος Αφρο-Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ. Εγώ είμαι κιθαρίστας» είπε ο Σπρίνγκστιν στον Κόλμπερτ.



Ο παρουσιαστής ρώτησε επίσης τον Μπρους Σπρίνγκστιν πώς αναφέρεται στον Ομπάμα και αν χρησιμοποιεί το μικρό όνομα του πρώην προέδρου.



«Ρώτησα: "πώς θέλεις να σε αποκαλώ;" και υπέθεσα ότι θα έλεγε "κύριε Πρόεδρε", αλλά μου είπε:, "λέγε με Μπαράκ"» τόνισε ο Σπρίνγκστιν.



«Μετά με ρώτησε πώς θα ήθελα να με αποκαλεί και του απάντησα: “ Κύριε Αφεντικό παρακαλώ”» είπε ο τραγουδιστής αστειευόμενος.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν ερμήνευσε το τραγούδι του «The River» από το ομότιτλο άλμπουμ του του 1980.



Τον επόμενο μήνα ο τραγουδιστής θα κυκλοφορήσει ταινία και άλμπουμ με διασκευές από τις συναυλίες του, το 1979 «No Nukes» με την E Street Band, που πραγματοποιήθηκαν στη Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη.



Το podcast Renegades, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και είναι μια σειρά ειλικρινών συζητήσεων μεταξύ του εμβληματικού μουσικού και του πρώην προέδρου των ΗΠΑ που ηχογραφήθηκαν το καλοκαίρι του 2020 κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας.



Ένα επεισόδιο εξετάζει την ιδέα της αρρενωπότητας και της πατρότητας, σε άλλο οι δύο τους εμβαθύνουν σε θέματα φυλής. Σε ένα άλλο αναφέρονται στη μουσική και ποια είδη τους εμπνέουν.



Το βιβλίο του βρίσκεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων στις ΗΠΑ από τις 26 Οκτωβρίου.



Πρόσφατα οι Σπρίνγκστιν και Ομπάμα έδωσαν συνέντευξη στο αμερικανικό δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο με κυρίαρχο θέμα την ελπίδα. «Ελπίδα για τη χώρα και ελπίδα για αλλαγή. Αυτό είναι κάτι για το οποίο αξίζει να παλέψεις» εξήγησε ο Σπρίνγκστιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ