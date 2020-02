Ο ντράμερ των Slade, Ντον Πάουελ, υποστηρίζει ότι απολύθηκε με ένα email

Μία από τις πιο μακροχρόνιες συνεργασίες στη βρετανική μουσική βιομηχανία έληξε, όχι με θόρυβο, αλλά με email.



Ο Ντον Πάουελ, ντράμερ της glam rock μπάντας Slade, ανακοίνωσε ότι ο κιθαρίστας Ντέιβ Χιλ τον απομάκρυνε από το συγκρότημα που είναι ενεργό με διαφορετικές συνθέσεις από το 1964. «Προκαλεί μεγάλη θλίψη και λύπη που ο Ντον πρέπει να ενημερώσει τους θαυμαστές του ότι τώρα δεν είναι πλέον μέλος των Slade του Ντέιβ Χιλ» αναφέρει μια δήλωση στην ιστοσελίδα του Πάουελ.



«Ο Ντέιβ έστειλε στον Ντον ένα ψυχρό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να τον ενημερώσει ότι οι υπηρεσίες του δεν χρειάζονται πλέον, αφού εργάστηκαν μαζί και ήταν φίλοι από το 1963» αναφέρει.



Ο Χιλ αμφισβητεί την εκδοχή των δηλώσεων του Πάουελ με ανάρτηση στο Facebook, στην οποία αναφέρει: «Είμαι λυπημένος που ανακοινώνω ότι ο Ντον και εγώ δεν θα δουλεύουμε πλέον μαζί. Η λήξη της συνεργασίας δεν προέκυψε από το πουθενά και η ανακοίνωσή του δεν είναι ακριβής. Εύχομαι στον Ντον κάθε επιτυχία στις μελλοντικές του προσπάθειες. Φυσικά θα συνεχίσω και προσβλέπω σε πολλές μελλοντικές εμφανίσεις και συναντήσεις με τους θαυμαστές».



Οι Χιλ και Πάουελ ήταν αρχικά μέλη της μπάντας Vendors, ενώ αργότερα ένωσαν τις δυνάμεις τους ως N Betweens με τον τραγουδιστή Νόντι Χόλντερ και τον μπασίστα Τζιμ Λι. Έπειτα από ένα σύντομο και ατυχές φλερτ με την εικόνα των skinheads, άλλαξαν το όνομά τους σε Slade, μάκρυναν τα μαλλιά τους, φορούσαν περίτεχνα κοστούμια και έγιναν ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της εποχής του glam rock.



Έφθασαν έξι φορές στο No 1 στο chart των singles του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ 1971 και 1973.

Διάφορα μέλη προστέθηκαν τα επόμενα χρόνια, αλλά, μετά από μια σύντομη διάλυση το 1992, όταν ο Χόλντερ και ο Λι εγκατέλειψαν την μπάντα, οι Πάουελ και Χιλ συνέχισαν με νέα μέλη ως Slade II και παρέμειναν σταθερά στο συγκρότημα.



Ο Πάουελ δεν μπόρεσε να εμφανιστεί στις πρόσφατες συναυλίες των Slade τον περασμένο Νοέμβριο λόγω τραυματισμού στο πόδι, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian».



Η μπάντα δεν κυκλοφόρησε νέα μουσική από το 1994 και το άλμπουμ των Slade II του 1994, Keep on Rockin, αλλά συνεχίζουν τις παγκόσμιες περιοδείες με επερχόμενες συναυλίες στη Δανία, τη Γερμανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ