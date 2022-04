O Philipp Plein απαλλάχθηκε από κατηγορίες περί ομοφοβίας

Ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Philipp Plein απαλλάχθηκε από κατηγορίες περί ομοφοβίας από το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.



Ο πρώην διευθυντής της εταιρείας Philipp Plein Americas Inc., Amro Alsoleibi, μήνυσε τον σχεδιαστή μόδας και τον αμερικανικό βραχίονα του ομίλου σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ισχυριζόμενος ότι δέχθηκε διακρίσεις στον χώρο εργασίας και αντεπιτέθηκε, με αποτέλεσμα τελικά την άδικη απόλυση του.



Τώρα το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο Alsoleibi, ο οποίος εντάχθηκε στην εταιρεία το 2018, «χρησιμοποίησε ψευδείς ισχυρισμούς περί ομοφοβίας για να αποφύγει παραπτώματα εντός της Philipp Plein Americas Inc. που οδήγησαν στην απόλυσή του το 2019».



Όπως επιβεβαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, κατά τη διάρκεια του διορισμού του, ο Alsoleibi είχε οργανώσει σχέδιο για να αποσπάσει κεφάλαια από τον εργοδότη του αναθέτοντας μια σειρά συμβάσεων για υπηρεσίες προσλήψεων για λογαριασμό της Philipp Plein Americas Inc. στον φίλο και συγκάτοικό του Talal Atassi χωρίς να ενημερώσει ή να λάβει εξουσιοδότηση από την εταιρεία. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η ανακάλυψη αυτού του σχεδίου από τον όμιλο Plein είχε ως αποτέλεσμα την άμεση απόλυση του Alsoleibi.



Ο Alsoleibi είχε ισχυριστεί ότι η απομάκρυνσή του οφειλόταν στον σεξουαλικό του προσανατολισμό και στο ότι είναι HIV οροθετικός και ήταν αντίποινα για τις πολλές καταγγελίες που διατύπωσε για παράνομες πολιτικές απασχόλησης των κατηγορουμένων και εχθρικό εργασιακό περιβάλλον.



«Είμαι πολύ ευχαριστημένος για αυτή την απόφαση που δείχνει τα πραγματικά γεγονότα και απαντά στην απελπιστική προσπάθεια του κ. Alsoleibi να με δυσφημήσει για να προσπαθήσει να αποσπάσει χρήματα σε βάρος μου» είπε ο Plein.



«Το brand και η επιχείρησή μου χτίστηκαν από το μηδέν με πάνω από είκοσι χρόνια σκληρής δουλειάς από εκατοντάδες ανθρώπους μεταξύ των οποίων τόσο οι LGBTQ όσο και οι ετεροφυλόφιλοι αντιπροσωπεύονταν πάντα και πάντα συνεργάζονταν και αλληλοσυμπληρώνονταν» τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ