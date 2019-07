O Πολ ΜακΚάρντεϊ κατά του πανεπιστημίου του Τέξας για πειράματα σε σκύλους

Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ καταφέρθηκε εναντίον πανεπιστημιακού ιδρύματος στο Τέξας, στο οποίο φέρεται να γίνονται πειράματα σε σκύλους.



Την αντίδραση του ιδρυτικού μέλους των Beatles προκάλεσε βίντεο που δημοσιοποίησε η οργάνωση Άνθρωποι για την ηθική μεταχείριση των ζώων (PETA), το οποίο δείχνει σκύλοι να υποβάλλονται σε πειράματα για τη μυική δυστροφία στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, Texas A&M University (TAMU).



Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ καλεί τον πρόεδρο του Texas A&M University, Μάικλ Γιανγκ να σταματήσει τα υποτιθέμενα πειράματα.



«Το βίντεο με τα Γκόλντεν Ριτρίβερ στο εργαστήριο σκύλων του Πανεπιστημίου σας είναι θλιβερό» αναφέρει σε επιστολή που απέστειλε στις 26 Ιουνίου ο Άγγλος τραγουδιστής και συνθέτης.



«Είχα σκύλους από τότε που ήμουν μικρός και τους αγαπούσα πολύ, μεταξύ άλλων τη Martha, η οποία ήταν σύντροφος μου για περίπου 15 χρόνια και για την οποία έγραψα το τραγούδι Martha My Dear».



«Παρακαλώ κάντε το σωστό τερματίζοντας τον βασανισμό των σκύλων στο εργαστήριο για τη μυϊκή δυστροφία και περάστε σε σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους» επισημαίνει.



Ο ΜαΚάρτνεϊ είναι εδώ και πολλά χρόνια υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ζώων, ακολουθεί διατροφή χωρίς κρέας και έχει συνεργαστεί με την PETA πολλές φορές στο παρελθόν.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ