Ο Post Malone δωρίζει 10.000 Crocs σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στις ΗΠΑ

Ο Post Malone ανταποδίδει την καλοσύνη. Ο 25χρονος ράπερ συνεργάστηκε για μία ακόμη φορά με την Crocs και με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Musicians On Call, δωρίζοντας 10.000 ζευγάρια σαμπό της σειράς Duet Max Clog II σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε περίπου 70 διαφορετικές νοσηλευτικές μονάδες στις ΗΠΑ



Ο οργανισμός Musicians On Call, που φέρνει ζωντανή και ηχογραφημένη μουσική σε νοσηλευόμενους ασθενείς, ανακοίνωσε τη συνεργασία την Τετάρτη.



Όπως αναφέρει το People, τα σαμπό διανεμήθηκαν στο προσωπικό των συνεργαζόμενων με τον οργανισμό νοσοκομείων σε όλη τη χώρα, σε γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται σε μονάδες με ασθενείς με COVID-19, με καρδιακά νοσήματα, σε ογκολογικά τμήματα, μονάδες εντατικής θεραπείας, παιδιατρικές κλινικές και σε άλλους τομείς.



«Αυτό το δώρο προσφέρεται με ευγνωμοσύνη και υποστήριξη στις ακούραστες προσπάθειές τους για την καταπολέμηση αυτής της πανδημίας» αναφέρεται σε ανακοίνωση των Musicians On Call.



«Το άγχος της πανδημίας ήταν αδιάκοπο για το προσωπικό νοσοκομείων και κάνουμε ό, τι μπορούμε για να συνεχίσουμε να τους φέρνουμε τη χαρά της ζωντανής μουσικής» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Musicians On Call, Πιτ Γκρίφιν. «Είμαστε τόσο ευγνώμονες στον Post Malone και στο brand Crocs που μας έδωσαν ακόμη περισσότερη βοήθεια μέσω αυτής της γενναιόδωρης δωρεάς. Χάρη σε αυτούς, οι εργαζόμενοι σε 70 νοσοκομεία σε εθνικό επίπεδο θα έχουν την πρόσθετη υποστήριξη των Crocs που θα τους βοηθούν να τα καταφέρουν σε καθημερινή βάση» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ