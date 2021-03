Ο Ralph Lauren διοργανώνει ψηφιακή επίδειξη μόδας με τη βοήθεια της Τζανέλ Μονά

Ο αμερικανικός οίκος μόδας Ralph Lauren ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει τις νέες του συλλογές, γυναικεία και ανδρική σε επίδειξη μόδας μέσω streamming με τη βοήθεια της Τζανέλ Μονά.

Με τίτλο «All or Nothing at All» η ψηφιακή εμπειρία έχει προγραμματιστεί για τις 25 Μαρτίου και θα είναι συνδυασμός της αγάπης του σχεδιαστή για τον κινηματογράφο και τη μουσική.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ιστότοπο του brand και θα περιλαμβάνει παρουσίαση της της γυναικείας συλλογής Ralph Lauren Collection και της ανδρικής σειράς Purple Label.

Η μούσα του οίκου μόδας, Τζανέλ Μονά θα τραγουδήσει, όπως και στην προηγούμενη πασαρέλα του Ralph Lauren τον Σεπτέμβριο του 2019, στο Μανχάταν.

Η επιστροφή του Ralph Lauren αναμενόταν εδώ και πολύ καιρό, ακόμα κι σε εικονική μορφή. Τον Φεβρουάριο του 2020, τον τελευταίο Μήνα Μόδας που πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία, ο αμερικανικός οίκος μόδας είχε αρνηθεί να διοργανώσει επίδειξη στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια αναμενόταν ένα σόου, εκτός προγράμματος τον Απρίλιο του 2020, αλλά ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ