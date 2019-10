«Ο ρόλος των Ελλήνων στη διαμόρφωση της σύγχρονης Αιγύπτου» από τον Αλ. Κιτροέφ

Το βιβλίο του «Ο ρόλος των Ελλήνων στη διαμόρφωση της σύγχρονης Αιγύπτου, παρουσιάζει στις 17 Οκτωβρίου, στις 6.00 το απόγευμα, στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Καΐρου, ο -γεννημένος στην Αθήνα- καθηγητής Αλέξανδρος Κιτροέφ.



Το βιβλίο είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα με τον τίτλο «The Greeks and the Making of Modern Egypt» και αποτελεί έναν απολογισμό της νεοελληνικής παρουσίας στην Αίγυπτο, από τις απαρχές της, κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Μεχμέτ Αλή Πασά, μέχρι την εποχή του Νάσερ.



Την εκδήλωση στηρίζουν η ελληνική πρεσβεία στην Αίγυπτο, η Ελληνική Κοινότητα Καΐρου, το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου και βεβαίως το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Καΐρου (με έξοδα του οποίου έγινε και η έκδοση του βιβλίου).



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ