Ο Romain Gavras και ο Surkin στην Αθήνα με το νέο τους πρότζεκτ «GENER8ION» σε παγκόσμια πρεμιέρα

Χωράει η ομορφιά σε ένα περιβάλλον Αποκάλυψης; Ο Romain Gavras, που έχει υπογράψει μερικά από τα πιο ανατρεπτικά βίντεο κλιπ για τον Kanye West, τη M.I.A., τον Jay-Z και τους Justice, ενώ μόλις έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας η τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του, δίνει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα με το νέο έργο του, σε συνεργασία με τον μουσικό, DJ, παραγωγό Surkin.





Από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου, τρεις σκηνές του ιδρύματος Ωνάση ενεργοποιούνται για να υποδεχτούν τα τρία μέρη της συνδημιουργίας του σπουδαίου Ελληνογάλλου σκηνοθέτη και του μουσικού Surkin, με τίτλο «GENER8ION», σε παγκόσμια πρώτη.



Σέρφερ, αντάρτες, αλλά και η Charlize Theron συναντιούνται στις τρεις ποπ πολυμεσικές εγκαταστάσεις για ένα μέλλον που θυμίζει το παρόν και διατρέχει την πόλη, από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στη Συγγρού με το «Neo Surf» και το «Agartha» έως τη Μάντρα στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου με το «Emotions».

Και οι τρεις επιμέρους εγκαταστάσεις του νέου έργου τοποθετούνται σε ένα κοντινό μέλλον, και συγκεκριμένα στο έτος 2034. Το «Neo Surf», που θα εκτίθεται στη Στέγη, εκτυλίσσεται σε μια μελλοντική Αθήνα, όπου έφηβοι ζουν σε εγκαταλειμμένες περιοχές στα περίχωρα της πόλης. Τοξικά φύκη, που εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 2020 εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, κατέστησαν την περιοχή επικίνδυνη. Η κυβέρνηση έχει περιορίσει αυστηρά την πρόσβαση σε αυτή την περιοχή επιτρέποντάς την μόνο στους κατοίκους.



To «Agartha» στη Μικρή Σκηνή της Στέγης έχει γυριστεί στο Ουαϊόμινγκ των ΗΠΑ και μας πηγαίνει και πάλι στο 2034, όπου γινόμαστε θεατές ενός προπαγανδιστικού βίντεο από τον υποτιθέμενο Απελευθερωτικό Στρατό της Αγκάρθα. Αυτή η αποσχιστική οργάνωση ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Βορειοαμερικανική Ένωση στις πολιτείες Ουαϊόμινγκ και 'Αινταχο το 2029. Η πεποίθησή τους πως η Γη είναι κούφια και ότι εκεί βρίσκονται οι απαντήσεις για καθετί έχει ως συνέπεια να είναι αντίθετοι σε κάθε μορφής εξερεύνηση του Διαστήματος.



Το «Emotions», που θα προβάλλεται στη Μάντρα -το μοναδικό δείγμα σκηνής ανοιχτού χώρου της belle époque που εντάχθηκε πρόσφατα στο δυναμικό οικοσύστημα του Onassis Culture και θα παραμείνει έως το 2069-, μας ταξιδεύει στη Βομβάη της Ινδίας, το 2034, για να θαυμάσουμε μια τεχνική επίδειξη της μηχανής τρισδιάστατης αποτύπωσης PrimeFocus Trademark . Το σύστημα παράγει για την ινδική κινηματογραφική βιομηχανία εξαιρετικά ρεαλιστικά αντίγραφα ηθοποιών του Χόλιγουντ που εκφράζουν μεγάλη γκάμα συναισθημάτων. Πρωταγωνιστεί η Charlize Theron.



Η επιμελήτρια εκθέσεων και συγγραφέας Myriam Ben Salah αναφέρει για το «GENER8ION»: «Ο Αμερικανός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας και θεμελιωτής του cyberpunk, William Gibson, φέρεται να έχει πει ότι "το μέλλον είναι ήδη εδώ, μόνο που είναι άνισα κατανεμημένο". Πρόσφατα, επικαιροποίησε τη φράση με μια ανάρτησή του στο Twitter: "Η δυστοπία είναι επίσης εδώ, μόνο που είναι άνισα κατανεμημένη κι αυτή". Η αποστροφή του Gibson είναι κατά κάποιον τρόπο το ιδανικό υπόβαθρο του GENER8ION, του πρότζεκτ που συνυπογράφουν ο κινηματογραφιστής Romain Gavras και ο μουσικός παραγωγός Surkin.



Τοποθετημένη στο έτος 2034, αυτή η σειρά ταινιών σκιαγραφεί μια ιστορία του μέλλοντος χωρίς κεφαλαίο Μ, ενός μέλλοντος που θυμίζει τόσο πολύ το παρόν. Μια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης που συλλαμβάνει συναισθήματα, μέλη ενός αποσχιστικού κινήματος στη Βόρεια Αμερική να ποζάρουν με ένα αιχμαλωτισμένο διαστημόπλοιο σε προπαγανδιστικό βίντεο, νεαροί να διασκεδάζουν με ιπτάμενες σανίδες του σερφ σε μια βιομηχανική περιοχή στα περίχωρα της Αθήνας. Εδώ δεν υπάρχει ούτε κάποια ξαφνική εξωανθρώπινη απειλή, ούτε το τέλος του κόσμου, αλλά ένα φαινομενικά "φυσιολογικό" περιβάλλον που εδράζεται πάνω σε ένα νήμα αργόσυρτης βίας, σαν αυτό ακριβώς που βιώνουμε σήμερα, εν μέσω μιας πανδημίας που επιτάχυνε την εδραίωση μιας διαρκούς και διάχυτης συστημικής ανισορροπίας ισχύος. Υπερβαίνοντας τα όρια των κινηματογραφικών ειδών, οι ταινίες αυτές δημιουργούν ένα όραμα για τη συνύπαρξη μεταξύ της ανθρώπινης δημιουργικότητας και της ανθρώπινης αποτυχίας, αμφισβητώντας τις αυθαίρετες περιχαρακώσεις που θέτουμε γύρω από τόπους, λαούς και έννοιες. Δεν είναι μετα-αποκαλυπτικές, γιατί η Αποκάλυψη, όπως και το μέλλον, είναι ήδη εδώ».

Λίγα λόγια για τον Ρομέν Γαβράς



Ο ελληνικής καταγωγής Γάλλος σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς γεννήθηκε το 1981 και είναι γιος του διαπρεπούς σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά. Οι δυναμικές και ενίοτε σοκαριστικές εικόνες του Ρομέν Γαβρά έχουν γίνει συχνά αντικείμενο δημόσιας συζήτησης και έχουν αναδείξει το ταλέντο του ως σκηνοθέτη.



Η κάθε του ταινία είναι ένα γεγονός. Το βίντεο κλιπ του για το κομμάτι «Gosh" του Jamie XX προκάλεσε τεράστια αίσθηση και του απέφερε έναν Χρυσό Λέοντα στο Διεθνές Φεστιβάλ Δημιουργικότητας των Καννών (Cannes Lions) του 2016. Μετά την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο «Our Day Will Come» (πρωτότυπος γαλλικός τίτλος: Notre jour viendra, 2010), με πρωταγωνιστή τον Γάλλο ηθοποιό Vincent Cassel, ο Ρομέν Γαβράς κυκλοφόρησε την ταινία «The World Is Yours» (Ο κόσμος σου ανήκει, 2018), στην οποία έπαιζαν η θρυλική ηθοποιός Isabelle Adjani, έχοντας πλάι της τους Vincent Cassel, Karim Leklou και François Damiens. Η ταινία παρουσιάστηκε στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών του 2018, στο πλαίσιο του «Δεκαπενθήμερου Σκηνοθετών», και απέσπασε αρκετές υποψηφιότητες στα βραβεία César.

H τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του με τίτλο «Athena» έκανε μόλις πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Τμήμα του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας και θα προβάλλεται στο Netflix από 23 Σεπτεμβρίου 2022. Την ίδια μέρα η ταινία θα παρουσιαστεί σε μία ειδική κλειστή προβολή παρουσία του σκηνοθέτη στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης.



Ο Benoît Heitz, ή αλλιώς Surkin, μουσικός, παραγωγός, DJ και καλλιτεχνικός διευθυντής, έγινε γνωστός για τις συνθέσεις και παραγωγές του στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Βρέθηκε πολύ γρήγορα στο προσκήνιο της νέας γαλλικής ηλεκτρονικής σκηνής, έχοντας παράλληλα εμφανιστεί ως DJ σε κλαμπ και μεγάλα μουσικά φεστιβάλ (Coachella, Fuji Rock, Ultra Music). Έχει κάνει επίσης remix σε σημαντικές κυκλοφορίες, έχει ιδρύσει τη ανεξάρτητη δισκογραφική Marbl, ασχολείται με το δημιουργικό διαφόρων εικαστικών περιοδικών (Unite or Perish, Gener8ion-zine) και έχει συνθέσει και επιβλέψει τη μουσική επένδυση για εταιρικές εκδηλώσεις των Alyx Studio, Paco Rabanne, Givenchy, Kenzo και Louis Vuitton.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.