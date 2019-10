Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μορέλια

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, συνιδρυτής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς (Sundance Film Festival) και ένας από τους πιο παραγωγικούς ηθοποιούς της γενιάς του, θα λάβει το Βραβείο Καλλιτεχνικής Αριστείας (Artistic Excellence Award) για το σύνολο της καριέρας του στο 17ο Morelia Film Fest, που θα διεξαχθεί στις 18-27 Οκτωβρίου.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην πόλη Μορέλια στο Μεξικό θα τιμήσει τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τη συνεισφορά του στον κινηματογράφο ως ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης και για τα επιτεύγματά του με το Σάντανς και το Συμβούλιο Προστασίας Φυσικών Πόρων των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός ηθοποιός ήταν για περίπου 30 χρόνια μέλος της ομάδας περιβαλλοντικής προστασίας του Συμβουλίου Προστασίας Φυσικών Πόρων.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ 83 ετών, έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 80 ταινίες κατά τη διάρκεια της καριέρας του που μετρά έξι δεκαετίες. Έχει επίσης συμμετάσχει σε περίπου 50 παραγωγές έργων στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση.

Το βραβείο Καλλιτεχνικής Αριστείας του Φεστιβάλ της Μορέλια απονεμήθηκε πρώτη φορά πέρσι στον βραβευμένο με Όσκαρ Μεξικανό σκηνοθέτη, Αλφόνσο Κουαρόν πριν από την προβολή της ταινίας του "Roma".

Η φετινή διοργάνωση θα αρχίσει με την προβολή της βραβευμένης στο Φεστιβάλ των Καννών ταινίας “Young Ahmed”.

Ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης Τζέιμς Άιβορι, ο οποίος κέρδισε το Όσκαρ Σεναρίου για τη διασκευή του μυθιστορήματος "Να με Φωνάζεις με τ' Ονομά σου" (Call Me by Your Name) είναι προσκεκλημένος στο Φεστιβάλ.