Ο σεφ Ντέιβιντ Τσανγκ κέρδισε ένα εκατ. δολάρια σε τηλεπαιχνίδι

Ο σεφ Ντέιβιντ Τσανγκ έγινε ο πρώτος διάσημος διαγωνιζόμενος που κέρδισε ένα εκατομμύριο δολάρια στο τηλεπαιχνίδι «Who Wants to Be Millionaire» (Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος).

Ο ιδρυτής του ομίλου εστιατορίων Momofuku και παρουσιαστής της σειράς του Netflix «Ugly Delicious» θα δωρίσει τα κέρδη του στο Southern Smoke στο Χιούστον - μη κερδοσκοπικό οργανισμό που δημιουργήθηκε για να υποστηρίζει εργαζόμενους στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών που έχουν ανάγκη σε δύσκολους καιρούς.

Στο ολοένα και πιο δημοφιλές παιχνίδι γνώσεων που παρουσιάζει πλέον ο Τζίμι Κίμελ, ο Τσανγκ αμφιταλαντεύτηκε μεταξύ της απόφασης να αποχωρήσει με 500.000 δολάρια και της χρησιμοποίησης της βοήθειας μέσω τηλεφώνου από φίλο για να απαντήσει στην ερώτηση ποιος είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που είχε ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο γεννημένος στη Βιέννη σεφ αποφάσισε το δεύτερο και εμπιστεύτηκε τη δημοσιογράφο και αναλύτρια του NFL, Μίνα Κάιμς η οποία είπε με βεβαιότητα ότι η απάντηση είναι ο Μπέντζαμιν Χάρισον. Μετά από πολλή σκέψη ο διαγωνιζόμενος, επέλεξε να συμφωνήσει, έδωσε την τελική του απάντηση και δευτερόλεπτα αργότερα, ανακηρύχθηκε νικητής.

Μετά τη νίκη του, ο Τσανγκ με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε: «Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση δεν θα βοηθήσει τους εργαζόμενους στα εστιατόρια… πρέπει να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να τους στηρίξουμε», επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την επιθυμία του να προσφέρει οικονομική ενίσχυση στους εργαζόμενους στην εστίαση που αγωνίζονται να επιβιώσουν εν μέσω της πανδημίας της COVID-19.