O Simu Liu έγραψε βιβλίο για την οικογένειά του και την πορεία του προς το Χόλιγουντ

Ο Simu Liu έχει προσθέσει την ιδιότητα του συγγραφέα στο βιογραφικό του. Ο Καναδός ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του ως Shang-Chi στην ταινία της Marvel «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» (Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών) αφηγείται την ιστορία του ως παιδί Κινέζων μεταναστών στο βιβλίο του «We Were Dreamers: An Immigrant Superhero Origin Story».



Στο βιβλίο περιγράφει πώς αντιμετώπισε τα πολιτιστικά στερεότυπα, πώς βρήκε τη δική του ταυτότητα και πώς έγινε τηλεοπτικός σταρ.



Ο πρωταγωνιστής της πρώτης ταινίας της Marvel με Ασιάτη υπερήρωα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του βιβλίου του στο Twitter:



«Κάθε οικογένεια μεταναστών έχει μια εξαιρετική ιστορία για την καταγωγή της και αυτή είναι η δική μας. Αυτό το βιβλίο είναι όλη μου η καρδιά και η ψυχή. Ήταν ένα ταξίδι σχεδόν τριών ετών η συγγραφή αυτής της ιστορίας της μικρής μας οικογένειας ονειροπόλων και ανυπομονώ να τη μοιραστώ μαζί σας!»



Ο ηθοποιός περιέγραψε τη διαδικασία της συγγραφής ως «μια από τις πιο ευχάριστες εμπειρίες της ζωής του».



«Έπρεπε να καθίσω με τους γονείς μου και να αφοσιωθώ πραγματικά στην ιστορία τους, σε σημαντικές στιγμές, από κεφάλαιο προς κεφάλαιο» εξήγησε ο Liu. «Πήρα τις εμπειρίες τους και μετά τις συνδύασα με το δικό μου ταξίδι ενηλικίωσης» ανέφερε.



Οι γονείς του Simu μετανάστευσαν και εκείνος έμεινε στην Κίνα, όπου τον φρόντιζαν η γιαγιά και ο παππούς του. Ακολούθησε τους γονείς του στο Καναδά όταν ήταν τεσσάρων ετών. Οι γονείς του βρήκα τον γιο τους συναισθηματικά απόμακρο και ήτα δύσκολο να συνδεθούν μαζί του - παρά τη σχέση εξ αίματος, τους χώριζαν ο πολιτισμός, η γλώσσα και οι αξίες.



Καθώς ο Simu μεγαλώνει, έχει πολύ καλούς βαθμούς στο σχολείο, κερδίζει σε εθνικούς διαγωνισμούς μαθηματικών και κάνει περήφανους τους γονείς του. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, απογοητεύεται όλο και περισσότερο με το μονοπάτι που έχει ανοίξει για εκείνον. Σπουδάζει στο κολέγιο και στην ηλικία των 22 ετών, απολύεται από την πρώτη του εργασία ως λογιστής. Τότε ξεκινά ένα ταξίδι που θα τον οδηγήσει πολύ μακριά από τη ζώνη άνεσής του στον κόσμο της show business.



Ο ηθοποιός σημείωσε ότι «δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι θα γίνεις αστέρας του κινηματογράφου όποιος διαβάσει το βιβλίο», ωστόσο «μπορεί να εγγυηθεί ότι θα συγκινηθεί, θα εμπνευστεί και θα ενοχληθεί με τη άσκοπη χρήση του κόμματος της Οξφόρδης (σημείου στίξης)».



Το βιβλίο «We Were Dreamers» κυκλοφορεί στις 3 Μαΐου.