Ο Slash θα κυκλοφορήσει σειρά βιβλίων σε συνεργασία με τη Gibson

Ο κιθαρίστας των Guns N' Roses, Slash, θα κυκλοφορήσει συλλογή βιβλίων σε συνεργασία με τη Gibson, αμερικανική εταιρεία που κατασκευάζει κιθάρες και άλλα μουσικά όργανα.

Το πρώτο βιβλίο «The Collection: Slash» που θα εκδοθεί σε περιορισμένο αριθμό αντίτυπων,συνολικά 500 σύμφωνα με δελτίο Τύπου, θα διατίθεται σε ένα πολυτελές προστατευτικό κουτί που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, μια μινιατούρα κιθάρας Axe Heaven Appetite Les Paul, μια μπαντάνα, κουτί με πένες κιθάρας Dunlop, αφίσα εξωφύλλου και πιστοποιητικό αυθεντικότητας.

Επιπλέον, ο Slash έχει υπογράψει κάθε βιβλίο.

Γεννημένος στο Λονδίνο, ο Σαούλ "Slash" Χάντσον μεγάλωσε στο Λος Άντζελες. Έγινε γνωστός ως κιθαρίστας του ροκ συγκροτήματος Guns N' Roses με τις μεγάλες επιτυχίες στις δεκαετίες του '80 και του '90 "Paradise City", "Welcome to the Jungle", "November Rain" και "Sweet Child o' Mine". " Στην πορεία, ο Slash έγινε γνωστός ως ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες της ροκ.

Το βιβλίο, στο οποίο ο Slash παρουσιάζει όλες τις κιθάρες που έχει συλλέξει, είναι το πρώτο μίας σειράς που θα κυκλοφορήσει από το τμήμα εκδόσεων της Gibson. Η εταιρεία κατασκευής μουσικών οργάνων για θρύλους της μουσικής, έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια με την Gibson TV, την Gibson Records και τώρα με τη συλλογή βιβλίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ