Ο Στέφανος Ρόκος συναντά εκ νέου τον Nick Cave στο Βέλγιο

Η εικαστική προσέγγιση του ζωγράφου Στέφανου Ρόκου στο μουσικό άλμπουμ του Nick Cave & The Bad Seeds με τίτλο «No More Shall We Part» αποτελεί την κατάθεση της προσωπικής του πρότασης για τη διαλεκτική σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα σε δύο μορφές τέχνης, τη ζωγραφική και την τραγουδοποιία, οι οποίες ανέκαθεν συγκροτούν τον σκληρό πυρήνα της καλλιτεχνικής του έκφρασης και δημιουργίας.



Η NMSWP (NO MORE SHALL WE PART ) έκθεση συνεχίζει το ταξίδι της στην Bernaerts Gallery στην Αμβέρσα, έπειτα από μια επιτυχημένη παρουσίαση στο Μουσείο Μπενάκη, στην Αθήνα την άνοιξη του 2019.



Διάρκεια Έκθεσης: 3 – 23 Σεπτεμβρίου 2019



Εγκαίνια Έκθεσης: 3 Σεπτεμβρίου, 19:00 μ.μ., με την παρουσία του καλλιτέχνη



Μέρος: Bernaerts Gallery, Αμβέρσα, Βέλγιο