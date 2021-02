Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν γράφει ιστορία με τέσσερις υποψηφιότητες για τα Βραβεία SAG

Ο κόσμος της ψυχαγωγίας συγκλονίστηκε όταν ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν πέθανε τον Αύγουστο του 2020.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος έδινε μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου και ηττήθηκε ήταν ένας από τους πιο ταλαντούχους Μαύρους ηθοποιούς στο Χόλιγουντ. Κατέρριψε τα ρεκόρ του box office ως T'Challa στην ταινία «Black Panther» και τώρα, ο αείμνηστος Μπόουζμαν γράφει ξανά ιστορία.

Για τις δύο τελευταίες του ταινίες, κέρδισε τέσσερις υποψηφιότητες για τα Βραβεία του Αμερικανικού Σωματείου Ηθοποιών - Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) μέσα σε έναν χρόνο.

Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν είναι υποψήφιος στις κατηγορίες Καλύτερος Β' Ανδρικός Ρόλος και Καλύτερη Ερμηνεία Συνόλου σε Κινηματογραφική Ταινία για το «Ma Rainey's Black Bottom», που αφορά τη blues σκηνή του Σικάγο τη δεκαετία του 1920.

Ο εκλιπών ηθοποιός υποδύεται τον τρομπετίστα, Λιβ Γκριν ο οποίος ασχολείται με τον ρατσισμό στη μουσική βιομηχανία. Στην ταινία συμπρωταγωνιστεί η Βαϊόλα Ντέιβις, η οποία είναι υποψήφια για βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Μα Ρέινι.

Ο Μπόουζμαν είναι επίσης υποψήφιος για Βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στην ταινία του Σπάικ Λι «Da 5 Bloods, η οποία διεκδικεί επίσης Βραβείο SAG Καλύτερης Ερμηνείας Συνόλου.

Η ταινία ακολουθεί τέσσερις βετεράνους του Βιετνάμ που επιστρέφουν στην ασιατική χώρα για να φροντίσουν ημιτελείς επιχειρήσεις.

Οι υποψηφιότητες για τα 27α Βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών (SAG Awards) ανακοινώθηκαν την Πέμπτη και ίσως ικανοποίησαν κάποιους θεατές που είδαν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες να προσπερνιούνται από εκείνες για Χρυσές Σφαίρες.

Οι ηθοποιοί Λίλι Κόλινς και Νταβίντ Ντιγκς ανακοίνωσαν live μέσα από τη σελίδα των βραβείων SAG στο Instagram τις υποψηφιότητες.

Στην κατηγορία Α' Γυναικείος Ρόλος διεκδικούν βραβεία οι Έϊμι Άνταμς, Βαϊόλα Ντέιβις, Βανέσα Κίρμπι, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ και Κάρεϊ Μάλιγκαν. Στην κατηγορία Α' Ανδρικός Ρόλος, βραβείο SAG διεκδικούν οι Ριζ Αχμέντ, Τσάντγουικ Μπόουζμαν, Άντονι Χόπκινς, Γκάρι Όλντμαν και Στίβεν Γιουν.

Στην κατηγορία «Ομαδικής Ερμηνείας σε Ταινία» υποψήφιες είναι οι: «Da 5 Bloods», «Ma Rainey's Black Bottom», «Minari», «One Night in Miami» και «The Trial of the Chicago 7».

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες για τα SAG Awards 2021:

Καλύτερης Ερμηνείας Συνόλου σε Ταινία

Da 5 Bloods

Ma Rainey's Black Bottom

Minari

One Night In Miami

Trial of the Chicago 7

Α' Ανδρικός Ρόλος

Ριζ Άχμεντ - Sound of Metal

Τσάντγουικ Μπόουζμαν - Ma Rainey's Black Bottom

Άντονι Χόπκινς - The Father

Γκάρι Όλντμαν - Mank

Στίβεν Γιον - Minari

Α' Γυναικείος Ρόλος

Έϊμι Άνταμς - Hillbilly Elegy

Βαϊόλα Ντέιβις - Ma Rainey's Black Bottom

Βανέσα Κίρμπι - Pieces of a Woman

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ - Nomadland

Κάρεϊ Μάλιγκαν - Promising Young Woman

Β' Ανδρικός Ρόλος

Σάσα Μπάρον Κοέν - The Trial of the Chicago 7

Τσάντγουικ Μπόουζμαν - Da 5 Bloods

Ντάνιελ Καλούγια - Judas and the Black Messiah

Τζάρεντ Λέτο - The Little Things

Λέσλι Όντομ Τζ. - One Night in Miami

Β' Γυναικείος Ρόλος

Μαρία Μπακάλοβα - Borat Subsequent Moviefilm

Γκλεν Κλόουζ - Hillbilly Elegy

Ολίβια Κόλμαν - The Father

Γιουν Γιου-Τζουνγκ - Minari

Έλενα Ζένγκελ - News of the World

Καλύτερη Ερμηνεία Συνόλου σε Δραματική Σειρά

Better Call Saul

Bridgerton

The Crown

Ozark

Lovecraft Country

Α' Ανδρικός σε Δραματική Σειρά

Τζέισον Μπέιτμαν - Ozark

Στερλίνγκ Κ. Μπράουν - This Is Us

Τζος Ο' Κόνορ - The Crown

Μπομπ Όντενκερκ - Better Call Saul

Ρεγκέ Τζιν Πέιτζ - Bridgerton

Α' Γυναικείος σε Δραματική Σειρά

Τζίλιαν Άντερσον - The Crown

Ολίβια Κόλμαν - The Crown

Έμμα Κόριν - The Crown

Τζούλια Γκάρνερ - Ozark

Λόρα Λίνεϊ - Ozark

Καλύτερο Ερμηνεία Συνόλου σε Κωμική Σειρά

Dead to Me

The Flight Attendant

The Great

Schitt's Creek

Ted Lasso

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Νίκολας Χουλτ - The Great

Νταν Λέβι - Schitt's Creek

Γιουτζίν Λέβι - Schitt's Creek

Τζέισον Σουντέικις -Ted Lasso

Ράμι Γιούσεφ - Ramy

Α' Γυναικείος σε Κωμική Σειρά

Κριστίνα Άπλγκεϊτ - Dead to Me

Λίντα Καρντελίνι - Dead to Me

Κέλι Κουόκο - The Flight Attendant

Άνι Μέρφι - Schitt's Creek

Κάθριν Ο' Χάρα - Schitt's Creek

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι-Σειρά

Μπίλ Καμπ - The Queen's Gambit

Νταβίντ Ντιγκς - Hamilton

Χιου Γκράντ - The Undoing

Ίθαν Χοκ - The Good Lord Bird

Μάρκ Ράφαλο - I Know This Much Is True

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι-Σειρά

Κέιτ Μπλάνσετ - Mrs. America

Μικέλα Κοέλ - I May Destroy You

Νικόλ Κίντμαν - The Undoing

Άνια Τέιλορ-Τζόι - The Queen's Gambit

Κέρι Ουάσινγκτον - Little Fires Everywhere

Σκηνή δράσης από ομάδα κασκαντέρ σε ταινία

Da 5 Bloods

Mulan

News of the World

The Trial of the Chicago 7

Wonder Woman 1987

Σκηνή δράσης από ομάδα κασκαντέρ σε κωμική ή δραματική τηλεοπτική σειρά

The Boys

Cobra Kai

Lovecraft Country

The Mandalorian

Westworld

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ