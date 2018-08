Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ετοιμάζει βιβλίο

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ρίχνει μια ματιά στο παρελθόν...Ο ηθοποιός και τραγουδιστής βραβευμένος με Grammy έχει στα σκαριά την έκδοση ενός βιβλίου, το οποίο θα κυκλοφορήσει το Φθινόπωρο, όπως ανακοινώθηκε από το Harper Design. To «Hindsight & All the Things I Can't See in Front of Me», όπως τιτλοφορείται το βιβλίο, θα περιλαμβάνει φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο καθώς και «ανέκδοτες σκέψεις και παρατηρήσεις» του καλλιτέχνη.





Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου και γράφτηκε από τη Σάντρα Μαρκ, ενώ σχεδιάστηκε από τον γραφίστα Μίχαελ Μπιέρουτ. Ο Τίμπερλεϊκ δήλωσε ότι το βιβλίο θα αναδείξει μερικούς από τους «σημαντικούς ανθρώπους και τα μέρη» που σημάδεψαν την καριέρα του.