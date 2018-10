Ο Τριντό συναντήθηκε με τον Έλτον Τζον στην Οττάβα

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να συναντηθεί με τον Τζάστιν Τριντό την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της 73ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός του Καναδά συναντήθηκε με ένα είδωλο της μουσικής, όταν ο Έλτον Τζον και ο Ντέιβιντ Φέρνις τον επισκέφθηκαν στο πρωθυπουργικό γραφείο στην Οτάβα.



Ο τραγουδιστής του «Rocket Man» και ο γεννημένος στον Καναδά σύζυγός του επισκέφθηκαν την περασμένη Παρασκευή τον Τζάστιν Τριντό στο γραφείο του, στον Λόφο του Κοινοβουλίου για να συζητήσουν για το ίδρυμά τους. Ο Καναδός πρωθυπουργός δημοσίευσε φωτογραφία από τη συνάντηση στα social media.



«Το έργο του Elton John and David Furnish Foundation είναι σημαντικό σε όλο τον κόσμο και ανυπομονώ να συνεργαστούμε για τη δημιουργία του μέλλοντος χωρίς AIDS» έγραψε ο πρωθυπουργός του Καναδά. «Έλτον και Ντέιβιντ σας ευχαριστώ που είστε επικεφαλής αυτή της προσπάθειας και για τη σημερινή συνάντηση» συμπλήρωσε.



Ο Φέρνις δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία από τη συνάντησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και ο επίσημος φωτογράφος του Τριντό, Άνταμ Σότι, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο Σερ Έλτον Τζον φορούσε ένα σακάκι στο πίσω μέρος του οποίου αναγραφόταν ο τίτλος της επιτυχίας του, «Bennie and the Jets» του 1973.



Ο Έλτον Τζον βρέθηκε στην Οτάβα για συναυλία στο πλαίσιο της περιοδείας του Farewell Yellow Brick Road, η οποία ξεκίνησε με δύο εμφανίσεις στο Τορόντο την περασμένη εβδομάδα. Η περιοδεία - η οποία προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το 2021 - θα είναι η τελευταία του 71χρονου ρόκερ.