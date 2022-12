Ο Τζέιμς Κάμερον προκάλεσε την οργή ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων. Ο σκηνοθέτης προώθησε το «Avatar: The Way of the Water» με ένα σόου με δελφίνια στην Ιαπωνία, το οποίο έχει προκαλέσει αγανάκτηση πολλών μελών οργανώσεων για τα δικαιώματα των ζώων.

Ο Κάμερον παρουσίασε και παρακολούθησε το επίμαχο θέαμα μαζί τους πρωταγωνιστές της ταινίας, Σαμ Γουόρθινγκτον, Ζόε Σαλντάνα και Σιγκούρνι Γουίβερ στην Ιαπωνία.

Τα δελφίνια έκαναν μια σειρά από φιγούρες έχοντας πλάι τους επαγγελματίες εκπαιδευτές, την ώρα που ο Κάμερον τα επαινούσε συνεχώς για την «ευφυΐα και την κοινωνικότητά τους». Ο σκηνοθέτης στη συνέχεια αστειεύτηκε: «Είμαι βέβαιος ότι όλοι ζήτησαν την άδειά τους για να συμμετάσχουν στο σόου».

Αυτό το σχόλιο προκάλεσε τη δυσαρέσκεια οργανώσεων όπως η PETA – Άνθρωποι για την ηθική μεταχείριση των ζώων, εκπρόσωπος της οποίας είπε στον ιστότοπο Plant Based News: «Γιατί ο Κάμερον δεν στάθηκε για πέντε λεπτά να σκεφτεί εάν επέτρεψε να θεωρηθεί ότι υποστηρίζει τη σκληρότητα των θαλάσσιων πάρκων;».

Η διαμάχη γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη λόγω του γεγονότος ότι ο Κάμερον είναι συμπαραγωγός μιας βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «The Cove», της οποίας θέμα είναι το κυνήγι δελφινιών στην Ιαπωνία.