O Τζέισον Μομόα για την προστασία των λύκων

Ο Τζέισον Μομόα υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ζώων. Ο ηθοποιός της ταινίας «Dune» προέτρεψε την αμερικανική κυβέρνηση να προσθέσει ξανά τους λύκους στη λίστα των απειλούμενων ειδών σε ένα νέο βίντεο για την προστασία των σαρκοφάγων θηλαστικών.

Ο Τζέισον Μομόα στο βίντεο μιμείται το ουρλιαχτό λύκων και μιλά για τον αγώνα για τη διάσωση του είδους που κινδυνεύει από το κυνήγι.

Wolves are under attack across the country. Decades of recovery efforts could be lost if more states like Idaho and Montana are allowed to declare war on wolves.



Join us, Jason Momoa and thousands more in the fight to #RelistWolves by sharing this video TODAY. pic.twitter.com/RIxFk5DVWc