Ο Τζορτζ Κλούνεϊ πουλά την Harley-Davidson για καλό σκοπό

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι έτοιμος να αποχωριστεί ένα από τα πιο πολύτιμα του υπάρχοντα για έναν καλό σκοπό.



Σύμφωνα με το TMZ, ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός δωρίζει μια από τις μηχανές του Harley-Davidson στη μη κερδοσκοπική οργάνωση, Homes For Our Troops, η οποία χτίζει σπίτια για βετεράνους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων με σοβαρούς τραυματισμούς.



Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο φίλος του, δημοσιογράφος του CNN και καρτουνίστας, Τζέικ Τάπερ οργανώνουν εδώ και ένα μήνα τη δημοπρασία για την πώληση της μηχανής, τα έσοδα από την οποία θα διατεθούν για τις ανάγκες της μη κυβερνητικής οργάνωσης.



Η δημοπρασία διεξάγεται online με προσφορές που ξεκινούν από 28.000 δολ. Ο νικητής θα παραλάβει τη Harley από το Λος Άντζελες, όπου ο Κλούνεϊ θα την υπογράψει.



Η μηχανή είναι Harley-Davidson 2017 FLHTK Ultra Limited Series και στην περιγραφή της στο ebay γίνεται αναφορά στο ατύχημα με σκούτερ που είχε ο Τζορτζ Κλούνεϊ στην Ιταλία. «Από τότε που ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε ατύχημα, η σύζυγός του Αμάλ του είπε να μείνει μακριά από τους δύο τροχούς για πάντα» σημειώνεται. «Ο Τζορτζ αγόρασε μία ολοκαίνουργια Harley που έχει διανύσει μόνο 25 μίλια. Είναι δική σας, αν νικήσετε στην υποβολή προσφορών. Είστε υπεύθυνοι για την παραλαβή από το Λος Άντζελες» αναφέρεται.



Η δημοπρασία για την οργάνωση Homes for Our Troops, διεξάγεται έως τις 15 Νοεμβρίου.



Η μηχανή του Κλούνεϊ είναι ένα από τα πιο ακριβά αντικείμενα που πωλούνται στη δημοπρασία, στην οποία συλλέκτες μπορούν να αποκτήσουν επίσης ένα βιβλίο υπογεγραμμένο από μέλη των Beastie Boys και sneakers υπογεγραμμένα από την παρουσιάστρια Έλεν ΝτιΤζένερις.



Υπάρχουν επίσης αρκετές εμπειρίες με διάσημους από τις οποίες θα συγκεντρωθούν χρήματα, όπως η παρακολούθηση αγώνα των New York Knicks μαζί με τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ, μεσημεριανό γεύμα για δύο με τον Τζέικ Τάπερ και τον Πολ Ραντ στο Μανχάταν και την ευκαιρία να εμφανιστεί το όνομα του πλειοδότη στο επόμενο μυθιστόρημα του best-selling συγγραφέα, Χάρλαν Κόμπεν.