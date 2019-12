Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. άνοιξε βιβλιοπωλείο στο Νέο Μεξικό

Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν (George RR Martin) άνοιξε βιβλιοπωλείο στη Σάντα Φε, στο Νέο Μεξικό – αλλά δεν έχει μέχρι στιγμής τοποθετήσει στο ράφι το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημά του «Οι Άνεμοι του Χειμώνα» (The Winds of Winter).



Ο συγγραφέας των βιβλίων «Το Τραγούδι του Πάγου και της Φωτιάς», ο οποίος απέκτησε το Cinema Jean Cocteau στη Σάντα Φε το 2013, άνοιξε τώρα το κατάστημα Beastly Books ακριβώς δίπλα. Το βιβλιοπωλείο πήρε το όνομα της πιο γνωστής ταινίας του Γάλλου σκηνοθέτη, ζωγράφου, ποιητή και μυθιστοριογράφου «Beauty and the Beast» (Η πεντάμορφη και το τέρας), καθώς και από την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά, στην οποία εργάστηκε τη δεκαετία του 80.



Ο Μάρτιν δήλωσε ότι ο ίδιος και η ομάδα του αποφάσισαν να ανοίξουν το κατάστημα αφού φιλοξένησαν συζητήσεις και παρουσιάσεις «δεκάδων καταπληκτικών, βραβευμένων συγγραφέων» στον κινηματογράφο. «Όλοι έχουν υπογράψει βιβλία για εμάς. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι το λόμπι του κινηματογράφου Jean Cocteau ήταν πολύ μικρό για να παρουσιάζουμε όλα αυτά τα υπέροχα βιβλία με τα αυτόγραφα των συγγγραφέων» έγραψε στο blog του. «Με αυτό κατά νου... ανοίξαμε το δικό μας βιβλιοπωλείο ακριβώς δίπλα στο κινηματογράφο» σημείωσε.



Το βιβλίο που δεν πωλείται – προς το παρόν - είναι το Winds of Winter, το έκτο μυθιστόρημα της σειράς φαντασίας «Το Τραγούδι του Πάγου και της Φωτιάς», στην οποία βασίστηκε το «Game of Thrones» του HBO. Ο Μάρτιν υποσχέθηκε ότι το βιβλίο θα είναι έτοιμο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, όταν επισκέφθηκε εφέτος τη Νέα Ζηλανδία για το WorldCon.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ