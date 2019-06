Ο Τζουντ Λο θα πρωταγωνιστήσει στην τηλεοπτική σειρά των HBO και Sky «The Third Day»

Ο Τζουντ Λο θα πρωταγωνιστήσει στη νέα τηλεοπτική σειρά συμπαραγωγή των HBO και Sky. Ο Άγγλος ηθοποιός, πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά των HBO/Sky και θα έχει επίσης ρόλο στη συνέχειά της «The New Pope».



Στη σειρά «The Third Day» θα υποδυθεί τον Σαμ «ο οποίος, αφού αποτραβιέται σε ένα μυστηριώδες νησί κοντά στις βρετανικές ακτές, βρίσκεται στον ασυνήθιστο κόσμο των μυστικοπαθών κατοίκων του. Είναι απομονωμένος από την ενδοχώρα, οι τελετουργίες στο νησί αρχίζουν να τον συγκλονίζουν και βρίσκεται αντιμέτωπος με τραύμα από το παρελθόν του. Καθώς τα όρια μεταξύ της πραγματικότητας και της φαντασίας σβήνουν, ο Σαμ βρίσκει τον εαυτό του βυθισμένο σε μια αναζήτηση που τον φέρνει σε σύγκρουση με τους κατοίκους του νησιού».



Σεναριογράφος της σειράς και παραγωγός, σε συνεργασία με την Punchdrunk International, είναι ο Ντένις Κέλι.



Η τηλεοπτική σειρά έξι επεισοδίων που θα σκηνοθετήσει ο Μαρκ Μέντεν, θα γυριστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα προβληθεί από το Sky Atlantic στην Ευρώπη και το HBO στη Βόρεια Αμερική.



Το «The Third Day» είναι η πιο πρόσφατη συνεργασία των HBO και Sky και ακολουθεί τη σειρά «Chernobyl» που έχει γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ