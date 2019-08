Ο Τζουντ Λο, ο πιο προβοκάτορας Πάπας στην τηλεοπτική ιστορία επιστρέφει

Ο πιο προβοκάτορας Πάπας στην τηλεοπτική ιστορία επιστρέφει. Η σειρά του HBO The New Pope, μία δημιουργία του Πάολο Σορεντίνο που συνυπογράφει και το σενάριο, θα κάνει την πρεμιέρα της στο 76ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και μόλις κυκλοφόρησε επίσημο teaser.



Ουσιαστικά δεν πρόκειται για τη δεύτερη σεζόν της σειράς The Young Pope, που τάραξε τα νερά προ 3ετίας και στο τελευταίο επεισόδιο μας άφησε σε ένα τρομερό clif hanger το οποίο ακόμη να ξεπεράσουμε, αλλά για follow up series με τον John Malcovic στον ρόλο του Πάπα.



Ωστόσο, όπως είναι προφανές από το τρέιλερ, ο Τζουντ Λο, που κοιτά προκλητικά την κάμερα και περπατά αγέρωχος σε μία παραλία μέσα σε ένα θεϊκό(;) λευκό speedο ανάμεσα από κορίτσια που παίζουν βόλεϊ, θα πρωταγωνιστεί επίσης στη σειρά. Άλλωστε δεν πάει καιρός που φωτογραφίες από τα γυρίσματα του teaser είχαν ρίξει το ίντερνετ με τον γοητευτικό Βρετανό να προκαλεί πολλαπλά εγκεφαλικά, παρόλο που φορά (ίσως) το πιο άσχημο ανδρικό μαγιό που έχει εφευρεθεί.



Η σειρά θα ολοκληρωθεί σε 8 επεισόδια.

Δείτε το teaser: