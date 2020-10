Ο Βέρνερ Χέρτζογκ ερευνά τους μετεωρίτες στο νέο του ντοκιμαντέρ

Ένα νέο τρέιλερ του πιο πρόσφατου ντοκιμαντέρ του Βέρνερ Χέρτζογκ «Fireball: Visitors from Darker Worlds» μόλις κυκλοφόρησε.

Η ταινία, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο Apple TV + στις 13 Νοεμβρίου, διερευνά τη βαθιά επίδραση που έχουν τα ουράνια σώματα, οι διάττοντες αστέρες, οι μετεωρίτες στην ανθρώπινη φαντασία.

«Κάθε μία από αυτές τις πέτρες από σκοτεινότερους κόσμους έχει τη δική της ιστορία και οι μεγαλύτερες έχουν αλλάξει ολόκληρα τοπία» αφηγείται ο Βέρνερ Χέρτζογκ στο τρέιλερ. «Δεν γνωρίζουμε τι έρχεται στο μέλλον για εμάς, αλλά αμέτρητοι αριθμοί αυτών των ταξιδευτών από μακριά είναι ακόμη καθ’ οδόν».

Στο ντοκιμαντέρ «Fireball: Visitors from Darker Worlds» ο Γερμανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός συνεργάζεται και πάλι με τον Βρετανό ηφαιστειολόγο, Κλάιβ Οπενχάιμερ, ο οποίος στο παρελθόν συνεργάστηκε με τον Βέρνερ Χέρτζογκ στα «Encounters at the End of the World» και «Into the Inferno».

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ