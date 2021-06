Limbo Beach: Ένα graphic novel από τον Βινς Στέιπλς

Ο Βινς Στέιπλς είναι ο συγγραφέας ενός νέου graphic novel, με τίτλο Limbo Beach, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον χειμώνα μέσω του Z2 Comics.

Το βιβλίο κόμικ γράφεται σε συνεργασία με τους Μπράιαν Έντουαρντ Χιλ (Batman & the Outsiders; Titans), Κρις Ρόμπινσον (Children of the Atom) και Μπάστερ Μούντι (Teenage Mutant Ninja Turtles). Το Limbo Beach αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2021.

«Το Limbo Beach είναι η ιστορία των χαμένων παιδιών που αγωνίζονται για να ανακτήσουν την κλεμμένη τους νιότη» δήλωσε ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής και ηθοποιός.

«Λαμβάνει χώρα σε έναν κόσμο παρόμοιο με αυτόν στον οποίο ζούμε όλοι, όπου διαμορφωνόμαστε από τις εμπειρίες μας και από εκείνους γύρω μας. Εκτιμώ την ευκαιρία να δημιουργήσω αυτές τις ιστορίες με τρόπο που δεν έχω δοκιμάσει ξανά. Ας ελπίσουμε ότι είναι το πρώτο από πολλά βιβλία» τόνισε ο Βινς Στέιπλς.

Η περιπέτεια εκτυλίσσεται στη μυστηριώδη παραλία Limbo, ένα θεματικό πάρκο σε νησί που κυβερνάται από εφήβους με μοναδικές ικανότητες, αναφέρεται στην περιγραφή του graphic novel. Το νεότερο μέλος της ομάδας Wunderlosts κάνει ένα ταξίδι για να ανακαλύψει την αλήθεια για το πάρκο - και τον εαυτό του, σημειώνεται.