Ο Βόλφγκανγκ Βαν Χάλεν αποδοκιμάζει ντοκιμαντέρ για τον θάνατο του πατέρα του, Έντι Βαν Χάλεν

Ο Βόλφγκανγκ Βαν Χάλεν δεν είχε και τα καλύτερα λόγια για τους δημιουργούς τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ με θέμα τον θάνατο του πατέρα του Έντι Βαν Χάλεν.



Το «Autopsy: The Last Hours Of Eddie Van Halen» επεισόδιο της σειράς «Autopsy: The Last Hours of...» πρόκειται να προβληθεί στο αμερικανικό καλωδιακό δίκτυο Reelz.



Με υβριστικά σχόλια για όλους τους συντελεστές της σειράς, ο γιος του αείμνηστου κιθαρίστα του ροκ συγκροτήματος Van Halen σε ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο για απόπειρα ωραιοποίησης του θανάτου κάποιου από καρκίνο.



Ο Βόλφγκανγκ Βαν Χάλεν έπαιζε μπάσο μαζί με τον κιθαρίστα πατέρα του στο συγκρότημα Van Halen από το 2006.



Τα συναισθήματα του Βόλφγκανγκ Βαν Χάλεν υποστηρίχθηκαν από τη μητέρα του, Βαλερί Μπερτινέλι πρώην σύζυγο του Έντι, η οποία έγραψε: «Είναι αηδιαστικό».



Στην περιγραφή του επεισοδίου στον ιστότοπο του Reelz αναφέρεται: «Αν είχε διαγνωστεί νωρίς, η νόσος του Έντι είχε λογικά ποσοστά επιβίωσης, οπότε τι ακριβώς συνέβη;».



Ο Βόλφγκανγκ Βαν Χάλεν έπαιζε μπάσο μαζί με τον κιθαρίστα πατέρα του στο συγκρότημα Van Halen από το 2006. «Τώρα ο διάσημος ιατροδικαστής δρ Μάικλ Χάντερ θα αναλύσει κάθε λεπτομέρεια της ζωής του προκειμένου να συνθέσει τι άλλο μπορεί να συνέβαινε στο σώμα του, οδηγώντας τελικά στον πρόωρο θάνατό του» σημειώνεται. Στην περιγραφή γίνεται αναφορά στους αγώνες του μουσικού με τον εθισμό σε ναρκωτικά και στις προσπάθειες απεξάρτησης. Ο αρχηγός των Van Halen πέθανε στις 6 Οκτωβρίου 2020 σε ηλικία 65 ετών, από καρκίνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ