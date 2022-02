Ο Χαβιέ Μπαρδέμ συμμετείχε σε διαδήλωση κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ισπανός ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ, που είναι υποψήφιος για ακόμη ένα χρυσό αγαλματίδιο φέτος, συμμετείχε σε μια διαμαρτυρία έξω από τη ρωσική πρεσβεία στη Μαδρίτη χθες, για να στηρίξει τον ουκρανικό λαό και καταγγείλει την εισβολή της Μόσχας στη γειτονική χώρα της.

«Βρίσκομαι εδώ για να εκφράσω την καταδίκη μου για τις επιθετικές ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον της Ουκρανίας», είπε στο Ρόιτερς, από το σημείο της κινητοποίησης, όπου περίπου 100 άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων κρατώντας την ουκρανική σημαία, είχαν συγκεντρωθεί.

Φορώντας μια μαύρη μάσκα και ένα μαύρο φούτερ με κουκούλα, ο 52χρονος πρωταγωνιστής συνομίλησε με άλλους διαδηλωτές και εξέφρασε φόβους ότι η εισβολή θα πυροδοτήσει μια τεράστια προσφυγική κρίση.

«Πρόκειται για μια εισβολή… Παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα της Ουκρανίας για εδαφική κυριαρχία, διεθνές δίκαιο και άλλα πολλά πράγματα», είπε ο Μπαρδέμ, ο οποίος έχει κερδίσει το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου το 2008 και είναι υποψήφιος για το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου φέτος για την ταινία "Being the Ricardos".

Δίπλα του, νεαροί διαδηλωτές, με σημαίες της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατούσαν ένα πανό το οποίο έγραφε «Ευρώπη, προστάτευσε το μέλλον των παιδιών σου- Σταμάτησε τον Πούτιν!» στην αγγλική και στην ισπανική γλώσσα.

Oscar winner Javier Bardem protesting outside the Russian embassy in Madrid.



