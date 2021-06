Ο Χέλμουτ Λανγκ παρουσίασε τη minimal συλλογή Resort 2022

Ο Χέλμουτ Λανγκ παρουσίασε επίσημα τη συλλογή του Resort 2022. Ο Αυστριακός σχεδιαστής και καλλιτέχνης με έδρα τη Νέα Υόρκη επικεντρώνεται στον μινιμαλισμό επιτρέποντας στις λεπτομερείς υφές να μιλήσουν από μόνες τους.

Σε όλη την κολεξιόν υπάρχει ένας κοινός μονοχρωματικός συνδυασμός που αποτελεί τη βάση της τεχνικής μίξης των σχεδίων. Πλεκτά πουλόβερ, κουμπιά μεγάλου μεγέθους και παντελόνια cargo είναι εναρμονισμένα με την άνεση, θέμα της συλλογής Resort 2022.

Τα μπουφάν bomber jacket στο χρώμα του λάιμ και του μπλε με πολλές τσέπες είναι επίσης στο πνεύμα της χαλαρής αισθητικής.

Ο Χέλμουτ Λανγκ πολύ πρόσφατα παρουσίασε μία capsule συλλογή, συνεργασία με τον καλλιτέχνη Χανκ Γουίλις Τόμας.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις της συλλογής «It's All About You/It's Not About You» που είναι εμπνευσμένη από πρόσφατα έργα του Γουίλις, που εξετάζουν τα προνόμια και τις προκαταλήψεις μέσω τέχνης θα διατεθούν στο Incarceration Nations Networks, παγκόσμιο δίκτυο και think-tank που υποστηρίζει, προωθεί και διαδίδει καινοτόμες προσπάθειες μεταρρύθμισης των φυλακών σε όλο τον κόσμο.

