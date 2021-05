Ο βιολοντσελίστας Yo-Yo Ma προσφέρει παρηγοριά με τη μουσική του στην Ινδία

Ο βιολοντσελίστας Yo-Yo Ma παρουσίασε μία σαραμπάντα από σουίτα για βιολοντσέλο του Μπαχ στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για ανακούφιση των πληγέντων από την πανδημία στην Ινδία, την οποία σαρώνει του Covid-19.

Οι θεραπευτικές δυνάμεις της μουσικής είναι αναμφισβήτητες. Καθώς οι Ινδοί συνεχίζουν να πλήττονται από το ολέθριο δεύτερο κύμα του κορονοϊού, λαμβάνουν αγάπη και υποστήριξη απ' όλο τον κόσμο. Μετά από Πακιστανούς και Αφγανούς καλλιτέχνες, ο θρυλικός Αμερικανό-Κινέζος βιολοντσελίστας Yo-Yo Ma εκφράζει την αλληλεγγύη του στην Ινδία.

Καθώς ερμηνεύει μία σαραμπάντα από τη σουίτα για σόλο βιολοντσέλο No 4 του Μπαχ παρέχει παρηγοριά στους ανθρώπους από τον πόνο και τα δεινά τους, με πολλούς να τον ευχαριστούν για τη βαθιά συγκινητική του απόδοση.

Το βίντεο κυκλοφόρησε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του #SongsOfComfort που άρχισε την περασμένη χρονιά κατά την αρχή της πανδημίας. Ο καλλιτέχνης με τα βίντεό του και τη μουσική του χάριζε ανακούφιση σε όσους βίωσαν δύσκολες στιγμές λόγω της πανδημίας.

For India.

Sarabande from Bach's Suite for Solo Cello No. 4. #songsofcomfort pic.twitter.com/SjwTmC0DpD