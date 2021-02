Ο ζωγράφος Peter Doig και η κολεξιόν FW 2021 του Dior Homme

Από το 2018 που ο σχεδιαστής μόδας Kim Jones ανέλαβε διευθυντής δημιουργικού του Dior Homme, για κάθε κολεξιόν που ετοιμάζει συνεργάζεται με διαφορετικό καλλιτέχνη. Για την κολεξιόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2021 συνεργάστηκε με τον γεννημένο στη Σκωτία και εγκατεστημένο στο Τρινιντάντ Peter Doig. Όχι μόνον εμπνεύστηκε από τα νοσταλγικά έργα του ζωγράφου και τη σκυθρωπή χρωματική παλέτα του, αλλά δούλεψε μαζί του επί πέντε ολόκληρους μήνες για να συλλάβει την ιδέα της κολεξιόν και να την υλοποιήσει.

Η συνεργασία ήταν στενή. Ο Doig όχι μόνο συνταίριαζε, χρωματικά, δείγματα με τις δικές του χρωστικές ουσίες αλλά και διακόσμησε αρκετά από τα τσόχινα καπέλα της κολεξιόν - τα οποία ετοίμασε ο παλιός φίλος του στο κολέγιο, ο φημισμένος πιλοποιός Stephen Jones - με πρωτότυπα έργα. Επιπλέον, δημιούργησε και εγκατέστησε το σκηνικό για το ντεφιλέ - μεταδόθηκε σε livestream: μια πασαρέλα σε μπλε μεσονυχτίου, με μεγάλα κουτιά στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, βαμμένα σε σταχτί αποχρώσεις και αποχρώσεις σκουριάς.

«Ήταν τέτοια τιμή και συναρπαστική εμπειρία να μετατρέπεις ιδέες και όνειρα σε χρώμα και λειτουργικά σχήματα» έγραψε ο Doig, στον λογαριασμό του στο Instagram.

Οι σιλουέτες των μοντέλων ήταν μια κυριολεκτική μετάφραση των μοτίβων του ζωγράφου: το κιτρινο-πρασινο-κόκκινο πουλόβερ που φορά η αριστερή φιγούρα στον πίνακα «Two Trees» του Doig, έργο του 2017, «ζωντάνεψε» στο Look 14 της κολεξιόν. Και στο πουλόβερ από αγκορά που φορά το Look 18 αναδημιούργησαν το με ροζ απόχρωση λιοντάρι που περιφερόταν στους δρόμους του Τρινιντάντ στον πίνακα του 2015 «Rain in the Port of Spain (White Oak)».

Στον Doig η συνεργασία με τον Kim Jones έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψει σε παλαιότερη περίοδο της ζωής του, τότε που φιλοδοξούσε να ανέλθει στον κόσμο του ντιζάιν. Τη δεκαετία του 1980, εργάστηκε ως αμπιγιέρ μερικής απασχόλησης στην English National Orchestra και συγχρωτιζόταν με ντιζάινερ σαν τον David Holah του BodyMap και τον θρυλικό Leigh Bowery.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ