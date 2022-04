«Όλα τα Κομμάτια της»: Η συγγραφέας Karin Slaughter επιστρέφει με ένα καθηλωτικό θρίλερ!

Οι Εκδόσεις Floral με μεγάλη χαρά εκδίδουν το μυθιστόρημα της πολυγραφότατης και πολυδιαβασμένης Karin Slaughter «Όλα τα Κομμάτια της», που έφθασε στο νούμερο ένα της λίστας BestSeller των Sunday Times και το οποίο μεταφέρθηκε πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία σε τηλεοπτική σειρά από την πλατφόρμα του Netflix!



Μητέρα. Ηρωίδα. Ψεύτρα. Δολοφόνος; Τι κάνεις όταν ο άνθρωπος που ξέρεις καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον δεν είναι αυτός που νομίζεις;



Η Άντρεα γνωρίζει τα πάντα για τη Λόρα, τη μητέρα της: ξέρει πως είναι μια συνηθισμένη γυναίκα που δεν έχει τίποτα να κρύψει και ζει μια χαρούμενη ζωή σ’ ένα ήσυχο παραθαλάσσιο προάστιο. Όλα όμως αλλάζουν ένα απόγευμα Σαββάτου, όταν η Λόρα επεμβαίνει δυναμικά σ’ ένα τυχαίο περιστατικό βίας και η Άντρεα αρχίζει να αναρωτιέται μήπως η μητέρα της δεν είναι ακριβώς το άτομο που ήξερε σ’ όλη της τη ζωή. Μια ταυτότητα θαμμένη για δεκαετίες βγαίνει ξάφνου στην επιφάνεια και η αποκάλυψή της βάζει στο στόχαστρο μητέρα και κόρη.



Η λύτρωση για τις δυο τους βρίσκεται κι αυτή κρυμμένη κάπου στο παρελθόν, αλλά ίσως είναι πια πολύ αργά για να τη βρουν...



Μια μητέρα, μια κόρη. Μια ταυτότητα που κανονικά θα έμενε θαμμένη για πάντα. Ένα μυστικό από το παρελθόν. Μια σκοτεινή απειλή που μπορεί να καταστρέψει και τις δυο τους.

«Μ’ αυτό το βιβλίο η Slaughter επιστρέφει ξανά στην κορυφή της λίστας με τους συγγραφείς θρίλερ».

- Publishers Weekly

«Ένα εκρηκτικό βιβλίο υψηλού επιπέδου, γεμάτο ίντριγκα και αγωνία».

- USA Today

Για τη συγγραφέα:



Η Karin Slaughter είναι μια από τις πιο δημοφιλείς και αναγνωρισμένες συγγραφείς crime στον κόσμο. Τα έργα της έχουν εκδοθεί σε 120 χώρες, ενώ έχει πουλήσει πάνω από 35 εκατομμύρια αντίτυπα διεθνώς. To Cop Town ήταν υποψήφιο για το βραβείο Edgar, ενώ τα μυθιστορήματά της Pretty Girls, The Good Girl και Όλα τα κομμάτια της, έγιναν μπεστ σέλερ των New York Times. Η Slaughter έχει επίσης ιδρύσει το Save the Libraries - έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της λειτουργίας, της ανάπτυξης και του προγραμματισμού των βιβλιοθηκών στις ΗΠΑ. Zει στην Ατλάντα της Τζόρτζια.

Στοιχεία έκδοσης

ISBN:978-618-85252-3-8

Tίτλος πρωτοτύπου: Pieces of Her

Συγγραφέας: Karin Slaughter

Μετάφραση:ΠόλυΜοσχοπούλου

Τιμή: €18,99

