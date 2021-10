Παγκοσμίου φήμης Άγγλος δικηγόρος: «Ο Έλγιν έκλεψε τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Να επιστραφούν»!

Ο Μαρκ Στίβενς, παγκοσμίου φήμης δικηγόρος, εξειδικευμένος σε υποθέσεις που αφορούν στην τέχνη και την πολιτιστική κληρονομιά, διοικητής του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (CBE), έφτασε χθες στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει, ως προσκεκλημένος ομιλητής (χθες βράδυ), στο 77ο Συνέδριο της Eλληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας.

Είναι νομικός με τεράστια απήχηση και ακτινοβολία και έχει πρωταγωνιστήσει, αν και Βρετανός, στο θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα!

Λίγη ώρα αφότου η πτήση του είχε προσγειωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», η εφημερίδα «Πελοπόννησος» επικοινώνησε μαζί του και, όταν του ζητήθηκε η γνώμη του για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ήταν καταιγιστικός, λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους. «Σαφώς και πρέπει να επιστρέψουν, γιατί ο Λόρδος Έλγιν τα έκλεψε. Τα απέκτησε παράνομα. Τα έκλεψε όπως κλέβει κάποιος το αυτοκίνητό σου και οφείλει να στο επιστρέψει. Εκείνος, όμως, και παράνομα τα αφαίρεσε και παράνομα τα μετέφερε στο Λονδίνο».

Δυναμώνοντας την ένταση της φωνής του, μας αφηγήθηκε την αποπομπή του Λόρδου Έλγιν από την καλή κοινωνία των Βρετανών, καθώς όλοι γνώριζαν το μεγάλο σκάνδαλο της μεταφοράς των ελληνικών αρχαιοτήτων που ξέσπασε το 1816, αλλά και το αίτημα εκ μέρους του Κοινοβουλίου να απολογηθεί για την πράξη του. «Τελικά, συμφωνήθηκε να δοθούν τα Γλυπτά για φύλαξη στο Βρετανικό Μουσείο και να του καταβληθούν 35.000 λίρες, τα μισά απ’ όσα είχε ζητήσει, χωρίς ωστόσο να του δοθεί ο βρετανικός τίτλος ευγενείας - σημαντικότερος από τον σκοτζέζικο που είχε».

Δηκτικός, όμως, ο κ. Στίβενς ήταν και προς το Βρετανικό Μουσείο: «Τα ψεύδη που διέδωσε ο Έλγιν από το Παρίσι -ότι τάχα χωρίς αυτόν οι Οθωμανοί, ακόμα και οι Έλληνες- θα είχαν καταστρέψει τα Γλυπτά του Παρθενώνα ήταν πολύ βολικά, αφού του παρείχαν δικαιολογία για να τα κρατά και ας γνώριζε ότι είχε παραλάβει κλεμμένα αγαθά και, ως εκ τούτου, είχε -και έχει- ηθικό και νομικό χρέος να τα επιστρέψει στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους, στην Αθήνα».

«Ο λόγος που δραστηριοποιούμαι τόσο έντονα και μάλιστα με δικά μου έξοδα είναι γιατί ντρέπομαι βαθιά για τη συμπεριφορά των Βρετανών, όπως εξίσου ντρέπονται και πάρα πολλοί άλλοι Βρετανοί», σημειώνει στην «Π» ο κ. Στίβενς.

Ερωτώμενος για την -κατά την άποψή του- εξέλιξη του ζητήματος του επαναπατρισμού των Γλυπτών, είναι αισιόδοξος. «Πιστεύω πως οι νέες γενιές, μια διεθνής νομοθεσία και η UNESCO θα συμβάλουν στη θετική εξέλιξη, καθώς δεν σταμάτησαν ποτέ οι προσπάθειες. Η επόμενη γενιά -νέοι ιστορικοί, έφοροι μουσείων, διευθυντές γκαλερί- από ηθικής πλευράς θα δραστηριοποιηθούν ώστε να επιτευχθεί η επιστροφή, όπως συνέβη σε ανάλογες περιπτώσεις με την Τασμανία, τη Νέα Ζηλανδία κ.α.».

Εξέφρασε, δε, τη βεβαιότητά του σχετικά: «Η διεθνής νομοθεσία είναι πολύ σαφής επί του ζητήματος της επιστροφής "θησαυρών" που οικειοποιήθηκαν οι Βρετανοί αριστοκράτες το 1800 και είμαι σίγουρος ότι θα προλάβουμε, σίγουρα, να δούμε τα Γλυπτά να επιστρέφουν στον Παρθενώνα - και εγώ κι εσείς».

Ο Μαρκ Χάουαρντ Στίβενς (CBE, Commander of the Most Excellent Order of the British Empire) έκανε την εναρκτήρια διάλεξη στη χθεσινοβραδινή τελετή έναρξης του Συνεδρίου (με παρουσία καθηγητών και ιατρών από όλο τον κόσμο), με θέμα: «Lord Elgin’s Plunder of the Parthenon Marbles».

Ο Βρετανός νομικός, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στους 100 δικηγόρους με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως και είναι διοικητής του «Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας», ήταν επίσημος προσκεκλημένος στο «77ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας», το οποίο ξεκίνησε από χθες το απόγευμα στο Μέγαρο του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου Αθηνών.

Τη Γραμματεία Οργάνωσης έχει η ERASMUS CONFERENCES & EVENTS Α.Ε και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας είναι ο κ. Θεόδωρος Κορμάς, που πιστώνεται την πρόσκληση και την παρουσία του Μαρκ Στίβενς.

