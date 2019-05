Παραμύθια από το Διάστημα για μικρούς και μεγάλους, στο Ελληνικό Μουσείο Μετεωριτών

Η ομάδα Très Romantique - art team, έχοντας δείξει την αγάπη της για το παιδί, το θέατρο και τη λογοτεχνία, σχεδίασε και σας παρουσιάζει τη νέα της δράση .

Έτσι λοιπών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Μουσείο Μετεωριτών, παρουσιάζουν τις Κυριακές του Μαΐου, στο χώρο του μουσείου, παραμύθια σε μικρούς και μεγάλους με θέμα το διάστημα .

Κάθε Κυριακή και μια νέα διαδραστική αφήγηση ιστορίας με θέμα το διάστημα, με live μουσική, εικόνες και βίντεο από το διάστημα και παιχνίδια με μετεωρίτες.

_________________________________

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

5,12,19 και 26 Μαΐου στις 17:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: γενική είσοδος: 5 €

ειδικές τιμής για ομάδας (5 άτομα και άνω) και για όποιον θέλει να παρακολουθήσει και τις τέσσερις Κυριακές.

Διάρκεια: 70 λεπτά

Η δράση είναι υπό την αιγίδα του ομίλου, UNESCO Club of the Department of Piraeus and Islands .

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ Α.Ε., Δεύτερο Πρόγραμμα - #defteroprogramma,ΕΡΑσπορ 101,8, Θεατρο.gr

__________________________________

Ελληνικό Μουσείο Μετεωριτών

Ιακωβίδου 27, Άγιος Ελευθέριος, Αθήνα

Τηλέφωνο: 21 0201 1543

www.meteoritemuseum.gr