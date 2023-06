Πέθανε ο ηθοποιός Άλαν Άρκιν

Ο Άλαν Άρκιν, ένας πολυτάλαντος Αμερικανός ηθοποιός που έγινε γνωστός τόσο σε κωμικούς όσο και σε δραματικούς ρόλους που ενσάρκωσε και κέρδισε βραβείο Όσκαρ για το ρόλο του στην ταινία «Little Miss Sunshine» του 2006, πέθανε σε ηλικία 89 ετών, στο σπίτι του στο Carlsbad της Καλιφόρνια, ανέφερε σήμερα το Variety, επικαλούμενο ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Οι γιοι του Άνταμ, Μάθιου και Άντονι επίσης ηθοποιοί, επιβεβαίωσαν τον θάνατο του πατέρα τους σε δήλωση τους στο People. «Ο πατέρας μας ήταν μια μοναδικά ταλαντούχα δύναμη της φύσης, τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως άνθρωπος. Ένας στοργικός σύζυγος, πατέρας, παππούς και προπάππους, λατρεύτηκε και θα μας λείψει πολύ».

Εκτός από ηθοποιός ο Άρκιν υπήρξε ακόμη σκηνοθέτης, μουσικός και τραγουδιστής. Είναι γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες όπως οι: Έρχονται οι Ρώσοι (The Russians Are Coming, the Russians Are Coming, 1966), Περίμενε Μέχρι Να Νυχτώσει (Wait Until Dark, 1967), Ο Πόνος της Σιωπής (The Heart is a Lonely Hunter, 1968), Κατς 22 (Catch-22, 1970), Οι Συμπέθεροι (The In-Laws, 1979), Ο Ψαλιδοχέρης (Edward Scissorhands, 1990), Οικόπεδα με Θέα (Glengarry Glen Ross, 1992), Γκάττακα (Gattaca, 1997), Μάρλεϊ, ενας Μεγάλος Μπελάς (Marley & Me, 2008) και Little Miss Sunshine, για την οποία κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου το 2006.