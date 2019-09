Πέθανε ο καλτ μουσικός της indie rock, Ντάνιελ Τζόνστον

Σε ηλικία 58 ετών απεβίωσε ο μουσικός και καλτ μορφή της indie rock, Ντάνιελ Τζόνστον. Ο καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή προσβολή αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Χιούστον.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έδινε τη δική του μάχη με προβλήματα ψυχικής υγείας που τον συνόδευσαν καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του. Μάλιστα είχε ιδρυθεί και οργανισμός («Hi, How Are You Project) με την υποστήριξη του τραγουδοποιού και της οικογένειάς του. Ο οργανισμός πήρε το όνομά του από ένα από τα άλμπουμ του καλλιτέχνη.

«Ο Ντάνιελ ήταν τραγουδιστής, τραγουδοποιός, καλλιτέχνης και φίλος. Αν και αγωνίστηκε με θέματα ψυχικής υγείας για μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του, νίκησε την ασθένειά του μέσω της τέχνης και των τραγουδιών του», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειάς του.

«Ενέπνευσε αμέτρητους φανς, καλλιτέχνες και τραγουδοποιούς με το μήνυμά του ότι δεν έχει σημασία πόσο σκοτεινή είναι η μέρα που "ο ήλιος λάμπει πάνω μου" γιατί "η αληθινή αγάπη θα σε βρει στο τέλος"».

So sad to hear of the death of the great Daniel Johnston. Here is a beautiful performance of his which makes me cry every time. Swell season + Daniel Johnston - Life in vain - HD-ACL - with lyrics https://t.co/ELElWjpZ3P via @YouTube @Glen_Hansard @TheSwellSeason