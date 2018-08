Απεβίωσε ο ομογενής αρχιτέκτονας Κώστας Κονδύλης

Ο Κώστας Κονδύλης (Constantine -Costas- Kondylis), ένας από τους πιο παραγωγικούς αρχιτέκτονες του Μανχάταν και συνεργάτης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων.



Όπως αναφέρει το therealdeal.com, πέθανε στο σπίτι του, έχοντας δίπλα του τις δύο κόρες του Αλεξία (Alexia) και Κατερίνα (Katherine).



Ο διεθνούς φήμης ομογενής αρχιτέκτονας έγινε γνωστός όχι μόνο για τις συχνές συνεργασίες του με τον Τραμπ αλλά και για το «στίγμα» του που άφησε στην πόλη της Νέας Υόρκης.



Κατά τη διάρκεια της 50χρονης και πλέον σταδιοδρομίας του σχεδίασε περισσότερα από 86 κτήρια, συμπεριλαμβανομένου του Trump World Tower στο Μανχάταν, που αποτέλεσε οικιστικό συγκρότημα-σύμβολο στον κόσμο. Σχεδίασε επίσης υψηλά κτήρια και σε άλλες πολιτείες καθώς επίσης και ξενοδοχεία, εταιρικά συγκροτήματα, καθώς και κτήρια πολλαπλών χρήσεων.



Όταν έφτασε στη Νέα Υόρκη στα τέλη του 1960, ο Έλληνας ομογενής ήταν άγνωστος. Γεννήθηκε το 1940 στη Σάμο αλλά μεγάλωσε στην Κεντρική Αφρική (Βελγικό Κονγκό) όπου ο πατέρας του διατηρούσε επιχειρήσεις. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και στο Columbia της Νέας Υόρκης (δεύτερο master το 1967).



Μετά την αποφοίτησή του εργάστηκε για το γραφείο Davis Brody & Associates. Στη συνέχεια βρέθηκε στο Philip Birnbaum & Associates για εννέα χρόνια πριν φτιάξει τη δική του εταιρεία Costas Kondylis and Partners το 1989. Η εταιρεία διαλύθηκε το 2009, μετά την αποχώρηση συνεργατών του, και ο Κώστας Κονδύλης ξεκίνησε νέο εγχείρημα: το Kondylis Design.



Η συνεργασία με τον Τραμπ



Η συνεργασία και η σχέση που είχε με τον Τραμπ, έδωσαν ώθηση στην καριέρα του. Η δουλειά του στην 36th Street, συμπεριλαμβανομένου του Manhattan Place στο 630 First Avenue που χτίστηκε το 1984, τράβηξαν την προσοχή των κατασκευαστών ακινήτων. Σύμφωνα με τη New York Post, το Manhattan Place ήταν έναν από τους πρώτους ουρανοξύστες με διαμερίσματα στο Μανχάταν και ένα από τα πρώτα κτήρια που είχε την πολυτέλεια ως σημείο αναφοράς του σχεδιασμού του.



Ο Κ. Κονδύλης είχε δηλώσει στο TRD, σε ένα σχετικό ντοκιμαντέρ (Building Stories) το 2012, πως η συνάντησή του με τον Τραμπ «άλλαξε την πορεία της ζωής μου για πάντα». «Είχε σπουδαία αίσθηση του σχεδίου και μου άρεσε» ανέφερε από την πλευρά του ο τωρινός πρόεδρος των ΗΠΑ. «Ήταν ένας νέος άντρας. Πήγα επάνω στο γραφείο, τον είδα και άρχισα να του δίνω δουλειά», πρόσθεσε.



Περήφανος για την ελληνική καταγωγή του



Ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας είχε μιλήσει στον Εθνικό Κήρυκα και είχε δηλώσει υπερήφανος για την ελληνική καταγωγή του. «Αισθάνομαι πάρα πολύ υπερήφανος που κατάγομαι από την Ελλάδα και με συγκινεί πάρα πολύ, όταν με πλησιάζουν Έλληνες και μπορώ κάτι να κάνω γι' αυτούς. Με ενθουσιάζει πάντα όταν βρίσκομαι κοντά σε Έλληνες. Η Ελλάδα είναι πάντα στην ψυχή μου και οφείλω πολλά στον ελληνικό πολιτισμό», είχε τονίσει.



Σε ερώτηση ποια συμβουλή θα έδινε στους νέους της ομογένειας για να πεύχουν στη ζωή τους, είχε πει χαρακτηριστικά: «Να έχουν όνειρα και να βρουν τις δυνατότητες και το ταλέντο που έχουν μέσα τους. Να δουν πού είναι η δύναμη μέσα τους και να την εκμεταλλευτούν για να προχωρήσουν και να πετύχουν».