Πέθανε ο σπουδαίος συγγραφέας Κόρμακ ΜακΚάρθι

Ο Κόρμακ ΜακΚάρθι, ένας από τους σημαντικότερους λογοτέχνες στην αμερικανική ιστορία, και βραβευμένος με Πούλιτζερ πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από τον εκδοτικό του οίκο Penguin Random House, ενώ επιβεβαιώθηκε και από την οικογένειά του.

Ο γνωστός συγγραφέας σημαντικών μυθιστορημάτων όπως ο «Ματωμένος μεσημβρινός», ο «Δρόμος» και το πολυσυζητημένο «Καμιά πατρίδα για τους μελλοθάνατους» έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους τέσσερις σημαντικότερους Αμερικανούς μυθιστοριογράφους της εποχής του, μαζί με τον Φίλιπ Ροθ, τον Ντον ΝτεΛίλο και τον Τόμας Πίντσον. Το όνομά του είχε συζητηθεί τα τελευταία χρόνια για το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Ο Κόρμακ Μακάρθι γεννήθηκε το 1933 και ο πρώτο του μυθιστόρημα «The Orchard Keeper» κυκλοφόρησε το 1965. Το 1968 εκδόθηκε το δεύτερο βιβλίο του, το «Outer Dark» και το 1973 το «Child of God».

Έγραψε το πρώτο του σενάριο «The Gardener’s Son» το 1976, ενώ τρία χρόνια αργότρα εξέδωσε το μυθιστόρημά του, «Suttree», που θεωρείται η κορυφαία δημιουργία του.

Το 1985 εκδόθηκε το μυθιστόρημα «Blood Meridian, or the Evening Redness in the West», που μπήκε στη λίστα των New York Times με τα καλύτερα αμερικανικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα.

Το 1992 κυκλοφόρησε το «All the Pretty Horses» το πρώτο μέρος της τριλογίας του «The Border Trilogy» για το οποίο τιμήθηκε με το National Book Awards, καθώς και το «National Book Critics Circle Award». Η τριλογία ολοκληρώθηκε με τα «The Crossing» το 1994 και «Cities of the Plain» το 1998.

Το «No Country for Old Men», που έγραψε το 2005 μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τους αδελφούς Κοέν με τον τίτλο «Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους». Η ταινία κέρδισε τέσσερα Βραβεία Όσκαρ και δεκάδες άλλα βραβεία κινηματογράφου παγκοσμίως.

Το 2006 εκδόθηκε το «The Road» για το οποίο πήρε το Πούλιτζερ Μυθοπλασίας, ενώ το 2012 έγραψε το σενάριο του «The Counselor» που έγινε ταινία από τον σκηνοθέτη Ρίντλεϊ Σκοτ.