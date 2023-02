Πέθανε σε ηλικία 82 ετών η ηθοποιός- σύμβολο του σεξ, Ράκελ Γουέλς

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, η Αμερικανίδα ηθοποιός και σύμβολο του sex των δεκαετιών του '60 και του '70 Ράκελ Γουέλς, μετά από σύντομη ασθένεια. Η οικογένειά της επιβεβαίωσε την τραγική είδηση στο TMZ, λέγοντας ότι απεβίωσε σήμερα το πρωί (15/2).

