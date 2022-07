Πέθανε στα 77 του, ο Μίκυ Ρούνεϊ Τζ., γιος του Μίκι Ρούνεϊ

Ο Μίκυ Ρούνεϊ Τζούνιορ, Αμερικανός μουσικός και ηθοποιός, πέθανε σε ηλικία 77 ετών, το Σάββατο 16 Ιουλίου στο σπίτι του στο Γκλέντειλ της Αριζόνα, όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter. Ήταν γιος του γνωστού Αμερικανού ηθοποιού και σταρ του Χόλιγουντ Μίκι Ρούνεϊ και της τραγουδίστριας και ηθοποιού Τζότζεφιν Μπέϊκερ.

Η σύντροφος του Κρίσυ Μπράουν ανέφερε τον θάνατο, δηλώνοντας ότι προς το παρόν η αιτία θανάτου είναι άγνωστη.

Ο Ρούνεϊ Jr. έπαιξε σε συγκροτήματα μαζί με τον θρύλο της μουσικής Γουίλι Νέλσον και εμφανίστηκε με τον ηθοποιό-μουσικό στο Honeysuckle Rose (1980) του Jerry Schatzberg και στο Songwriter του Άλαν Ράντολφ (1984).

Έπαιξε επίσης σε διάφορους μικρούς ρόλους σε ταινίες όπως το "John Brahm's Hot Rods to Hell" (1966) και στην ταινία του NBC του 1975 "Beyond the Bermuda Triangle".

Ένα αφιέρωμα στον εκλιπόντα ηθοποιό αναρτήθηκε στο Twitter:

Ο πατέρας του, Μίκυ Ρούνεϊ ο πρεσβύτερος, ήταν Αμερικανός ηθοποιός του οποίου η καριέρα διήρκεσε εννέα δεκαετίες, εμφανίστηκε σε περισσότερες από 300 ταινίες και ήταν μεταξύ των τελευταίων επιζώντων σταρ της εποχής του βωβού κινηματογράφου. Από το 1939 έως το 1941 ήταν η κορυφαία ατραξιόν του box office και ένας από τους πιο καλοπληρωμένους ηθοποιούς εκείνης της εποχής.