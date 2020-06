Περφόρμανς από τους Vasistas στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Το «No man is an island entire of itself» (στα ελληνικά «Κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνος ένα ολόκληρο νησί»), είναι η νέα εγκατάσταση περφόρμανς που παρουσιάζει η Αργυρώ Χιώτη και η ομάδα VASISTAS από την 1η έως τις 5 Ιουλίου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).

Κάθε φορά, δέκα θεατές μπαίνουν σε μια σειρά από παράδοξα ονειρικά δωμάτια και συναντούν τους πέντε κατοίκους τους, οι οποίοι ως άλλα εκθέματα συνομιλούν με τους «έγκλειστους εαυτούς τους». Καθοδηγούμενοι από μια γυναικεία φωνή στα ακουστικά που φορούν, οι επισκέπτες προχωρούν όλο και βαθύτερα σε μια νοερή περιπλάνηση στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων -1 του μουσείου. Μέσα από τις ποιητικές τους αυτές συναντήσεις, οι θεατές καλούνται να βιώσουν μια προσωπική διαλογιστική εμπειρία.

Η πρώτη εκδοχή του έργου παρουσιάστηκε στο διαδίκτυο, ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του μουσείου στις 22 έως 24 Μαΐου, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2020. Μια αχαρτογράφητη θεατρική εμπειρία, που άντλησε υλικά από τον ψηφιακό κόσμο, με τους ιδιαίτερους κανόνες και την ανοίκεια εμπειρία «σκηνής» και αφήγησης που αυτός δημιουργεί.

Η δεύτερη εκδοχή, ως live art έργο με παρόντα πια τα σώματα των ερμηνευτών, παρουσιάζεται τώρα στον φυσικό του χώρο, στο κτήριο του μουσείου, ως μια από τις πρώτες δράσεις της επανεκκίνησής του.

«Στις αρχές των προβών» σημειώνει η σκηνοθέτης Αργυρώ Χιώτη, «τα ραγδαία γεγονότα μας οδήγησαν σε μια πραγματική απομόνωση. Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε χωρίς παύση τη δουλειά, κλεισμένοι στα σπίτια μας, με ραντεβού κάθε μέρα μπροστά στις οθόνες των υπολογιστών μας. Χτίσαμε με αυτόν τον τρόπο ένα έργο - περιπλάνηση, που λειτουργεί ως μια προσωπική διαλογιστική διαδρομή. Ένα τραγούδι που οδηγεί σε μια νοερή διαφυγή και επανασύνδεση έξω από τα όρια του φυσικού περιορισμού.

Δεν θεωρούμε ότι η ψηφιακή παράσταση μπορεί να συγκριθεί ή να αντικαταστήσει το ζωντανό θέαμα με την άμεση επικοινωνία ηθοποιών και θεατών. Μπορεί, όμως, να προτείνει μια άλλη, ξεχωριστή, παραστασιακή εμπειρία, που συνομιλεί με την μετέπειτα παρουσίαση του έργου στον φυσικό του χώρο. Προσκαλούμε τους θεατές που παρακολούθησαν την ψηφιακή παράσταση να έρθουν τώρα και στην παράσταση στον χώρο του ΕΜΣΤ. Η σύγκριση των δυο εμπειριών πιστεύουμε ότι αξίζει να καταγραφεί».

Την παράσταση, διάρκειας 60', ερμηνεύουν οι Ειρήνη Κουμπαρούλη, Έκτορας Λιάτσος, Ρίτα Λυτού, Κώστας Σεβδαλής, Τζωρτζίνα Χρυσκιώτη.

Η είσοδος είναι δωρεάν, έπειτα από τηλεφωνική κράτηση και με σειρά προτεραιότητας.

Η παράσταση επιχορηγείται από το υπουργείο Πολιτισμού, με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ.

