Ποίηση on the road, από νέους ποιητές

Το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου η Ποίηση on the road δίνει ραντεβού στον τερματικό σταθμό του ΗΣΑΠ στον Πειραιά. Από τις 12.οο το μεσημέρι οι ποιητές Αλέκος Λούντζης, Κάλλια Παπαδάκη, Λένα Καλλέργη και Παυλίνα Μάρβιν θα διαβάσουν στις αποβάθρες ανάμεσα στους επιβάτες ποιήματά τους ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά, θα συνοδεύσει μουσικά την εκδήλωση.



Την Παρασκευή 7/12, στο φουαγιέ ισογείου του ΔΘΠ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Ταυτότητες της νέα ποιητικής γενιάς». Συμμετέχουν οι: Τιτίκα Δημητρούλια, Στάθης Ιντζές, Ουρανία Παπακώστα, Δημήτρης Αγγελής.



Στο πλαίσιο του κύκλου Η Ποίηση on the road ποιητές, νέοι και παλιότεροι, συνυπάρχουν, συνομιλούν και μάς ταξιδεύουν σε γνωστά και άγνωστα μονοπάτια της ποιητικής γραφής. Πρόκειται για μια σύμπραξη του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και της «Αθήνα 2018 - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» του Δήμου Αθηναίων η οποία περιλαμβάνει σειρά δρώμενων, ποιητικών αναγνώσεων και συζητήσεων.

Νέοι ποιητές έρχονται σε επαφή με το κοινό σε ανοιχτούς χώρους και παράλληλα συζητούν με παλιότερους ποιητές ανιχνεύοντας τα σήματα της εποχής τους. Οι δημόσιες αναγνώσεις γίνονται κάθε πρώτη του μηνός, από 1ης Οκτωβρίου 2018 έως 1η Μαρτίου 2019, σε μέσα μεταφοράς και εμβληματικούς τόπους στον άξονα Αθήνας- Πειραιά. Κάθε πρώτη Παρασκευή του ίδιου μήνα οι ποιητές συζητούν παρουσία κοινού στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.



Συντονιστής: Γιάννης Ν. Μπασκόζος

Μια σύμπραξη του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και της «Αθήνα 2018 - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» του Δήμου Αθηναίων, με τη στήριξη της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) και των ΟΔΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΏΝ (ΟΣΥ)



Επόμενες εκδηλώσεις



Αναγνώσεις 4: Τρίτη 1/1/19, Διονυσίου Αεροπαγίτου



Ουρανία Παπακώστα, Μαρία Φίλη, Θωμάς Τσαλαπάτης, Ευτυχία Παναγιώτου



Συζήτηση 4: Ποίηση και πόλη, Παρασκευή 11/1/19, Φουαγιέ Δ.Θ.Π.



Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Δανάη Σιώζου, Κάλλια Παπαδάκη, Δημήτρης Πέτρου, Πελαγία Φυτοπούλου



Αναγνώσεις 5: Λεωφορείο 049 Παρασκευή 1/2 /19



Ουρανία Παπακώστα, Δημήτρης Πέτρου, Μαργαρίτα Τσουλουχά, Δημήτρης Βασιλάκης



Πανηγυρικό κλείσιμο, Παρασκευή 1/ 3/ 2019



Συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά



Νέοι Ποιητές



Μαρία Κουλούρη, Αλέκος Λούντζης, Μυρσίνη Γκανά, Πελαγία Φυτοπούλου, Μαρία Φίλη, Δημήτρης Πέτρου, Θωμάς Τσαλαπάτης, Ελένη Ντούξη, Κάλλια Παπαδάκη, Λένα Καλλέργη, Στάθης Ιντζές, Ουρανία Παπακώστα, Ευτυχία Παναγιώτου, Δανάη Σιώζιου, Παυλίνα Μάρβιν,Νίκος Κουτσοδόντης, Εύα Σπαθάρα, Δημήτρης Αγγελής, Δημήτρης Βασιλάκης.



Συντονιστές των συζητήσεων



Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Τιτίκα Δημητρούλια, Κώστας Γ.Παπαγεωργίου.

Έκτακτη συμμετοχή : Τίτος Πατρίκιος.



Συμμετέχουν επίσης: Μαργαρίτα Τσουλουχά (performer) + Δημήτρης και Νέστορας Βασιλάκης (σαξόφωνο)



ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 12.ΟΟ



ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΘΠ 7.00ΜΜ



ΜΕ ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ